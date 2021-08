Chay e Navarro: quantos gols a dupla do Botafogo fez em 2021?

Os atacantes têm sido alguns dos maiores destaques do Alvinegro na campanha desta Série B 2021

Dentre as muitas esperanças da torcida do Botafogo para ver o clube do coração subir da Série B de volta para a primeira divisão, os atacantes Chay e Navarro tem sido alguns dos pontos mais importantes.

Os jogadores estão entre os principais destaques do Alvinegro na campanha de recuperação, que visa a entrada no G4 que dá classificação para a elite do nosso futebol, e em toda a Série B. Confira, abaixo, alguns dos principais números de Chay e Navarro nesta temporada pelo Botafogo e confira como tem sido a parceria entre ambos.

Quantos gols Navarro fez pelo Botafogo?

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Aos 21 anos, Rafael Navarro tem sido uma das boas surpresas na temporada botafoguense. O jogador, que tem contrato até o final deste ano e já foi procurado pelo Anderlecht, da Bélgica, ainda tem renovação incerta com o clube da Estrela Solitária. Mas mesmo em meio ao imbróglio, segue sendo decisivo no time agora treinado por Enderson Moreira.

Considerando todas as competições da temporada 2021, Navarro disputou 32 jogos e marcou poito gols – o último deles sacramentou uma importante vitória sobre o Coritiba , no Couto Pereira, pela Série B. Pela Série B o atacante fez sete tentos.

Quantos gols Chay fez pelo Botafogo?

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Já o atacante Chay, que está emprestado pela Portuguesa-RJ e negocia um acordo em definitivo com o Alvinegro, só disputou partidas pela Série B nesta campanha botafoguense: foram 18 jogos e oito gols – que o colocam como artilheiro do Botafogo na competição.

As assistências de Navarro no Botafogo

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Em relação a passes para gol, Navarro é o líder de assistências do Alvinegro na temporada em geral (7) e também nesta Série B (6).

As assistências de Chay no Botafogo

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Em 2021, Chay já deu três passes para gols do Botafogo – o último deles um belo lançamento para o gol de cabeça feito por Navarro, contra o Coritiba, dentro do Couto Pereira.

Os números da parceria

No total, Chay serviu Navarro com três assistências e o camisa 99 retribuiu o favor duas vezes.

A pergunta que o torcedor botafoguense agora faz é: a dupla seguirá assim... e seguirão no clube?