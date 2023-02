Chaves x Sporting ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Português

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Chaves e Sporting se enfrentam na tarde desta segunda-feira (20), às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal de Chaves, pela 21ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de empatar com o Midtjylland em 1 a 1 no meio da semana, pela Liga Europa, o Sporting volta as atenções para o Campeonato Português. Lutando para entrar no G-3, a equipe soma 38 pontos e busca emplacar a terceira vitória consecutiva no torneio.

Do outro lado, o Chaves vem de empate com o Vizela sem gols. No momento, aparece no meio da tabela, com 26 pontos.

Em 36 jogos disputados entre as equipes, o Sporting registra 19 vitórias, contra seis do Chaves, além de 11 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Português 2022/23, o Chaves venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Sporting: Adan; Inacio, Coates, Reis; Bellerin, Goncalves, Ugarte, Fatawu; Edwards, Trincao, Chermiti.

Chaves: Vitor; Sylla, Vitoria, Ponck, Guilherme; Teixeira, Pedro, Mendes; Euller, Sousa, Vieira.

Desfalques

Sporting

Daniel Bragança, lesionado, desfalca a equipe.

Chaves

Bruno Langa está suspenso.

Quando é?