Chaveamento Brasileirão feminino: os cruzamentos do mata-mata até a final

Maior competição nacional da categoria já está nas quartas de final; veja o a caminho e os possíveis confrontos dos classificados

O Campeonato Brasileiro feminino de 2022 já está em sua fase mais decisiva, onde as equipes já estão disputando as partidas de mata-mata. Com apenas oito times vivos, o chaveamento da competição já é pré-definido pela CBF.

São apenas duas fases de mata-mata antes da grande final: quartas de final e semifinais. Ou seja, os jogos já prometem muito, e são bastante importantes, um mínimo torpeço pode custar caro.

Já na primeira fase de mata-mata, as quartas de final, times fortes da competição vão se enfrentar. E tudo deve ficar ainda mais emocionante nas semifinais, uma vez que favoritos caíram do mesmo lado do chaveamento e podem se enfrentar.

Confira a seguir o caminho completo dos times até a final do Brasileirão feminino:

Como é o cruzamento do mata-mata do Brasileirão feminino?

Quartas de final

Os confrontos das quartas de final do Brasileirão feminino foram definidos de acordo com a posição de cada equipes na primeira fase da competição. O chaveamento base é o seguinte:

Q1: 1º colocado x 8º colocado

Q2: 2º colocado x 7º colocado

Q3: 3º colocado x 6º colocado

Q4: 4º colocado x 5º colocado

Com isso, os confrontos da primeira fase de mata-mata ficaram assim:

Q1: Palmeiras (1º) x Grêmio (8º)

Fabio Menotti/SE Palmeiras

IDA: Grêmio 0 x 5 Palmeiras - domingo, 14 de agosto - Arena do Grêmio

VOLTA: Palmeiras x Grêmio - sábado, 20 de agosto, às 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque

Q2: São Paulo (2º) x Ferroviária (7º)

São Paulo FC

IDA: Ferroviárias 0 x 0 São Paulo - domingo, 14 de agosto

VOLTA: São Paulo x Ferroviária - domingo, 21 de agosto, às 20h (de Brasília)

Q3: Internacional (3º) x Flamengo (6º)

Internacional/Divulgação

IDA: Flamengo 1 x 3 Internacional - segunda-feira, 15 de agosto - Luso-Brasileiro

VOLTA: Internacional x Flamengo - segunda-feira, 22 de agosto, às 15h (de Brasília) - Beira-Rio

Q4: Corinthians (4º) x Real Brasília (5º)

Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

IDA: Real Brasília 0 x 2 Corinthians - domingo, 14 de agosto - Mané Garrincha

VOLTA: Corinthians x Real Brasília - domingo, 21 de agosto, às 10h30 (de Brasília) - Neo Química Arena

Semifinais

O chaveamento já prevê também os confrontos das semifinais, de acordo, ainda, com as vantagens.

S1: vencedor Q1 x vencedor Q4

S2: vencedor Q2 x vencedor Q3

Final

F1: Vencedor S1 x Vencedor S2

Quem terá o mando de campo no mata-mata do Brasileirão feminino?

O mando de campo para a fase final é decidido a partir da classificação geral da primeira fase. Dessa maneira, os times que ficaram mais bem colocados na competição tem o direito de decidir os confrontos em casa até a semifinal.