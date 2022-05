Chapecoense x Sport: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar nesta sexta-feira (13) para Chapecoense e Sport, pela sétima rodada da Série B do Brasileiro, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Condá.

Sem vencer há duas rodadas, a Chape busca a recuperação para entrar no G-4. Atualmente, soma nove pontos, um a menos que o Grêmio, quarto colocado.

Do outro lado, o Sport, com 11 pontos, e na parte de cima da tabela, vem de vitória sobre o Tombense por 2 a 0 na última rodada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Arena Condá, a Chapecoense será comandada pelo auxiliar Fabiano Xha, pois Gilson Kleina cumprirá suspensão automática.

Além do técnico, o Verdão do oeste entrará em campo sem Victor Ramos, com lesão muscular na coxa esquerda, enquanto Perotti, que sentiu desconforto à véspera do duelo, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, a tendência é que Rodrigo Varanda apareça entra os titulares.

Já o Sport segue sem contar com Bill e Blás Cáceres, lesionados, enquanto Parraguez pode aparecer no lugar de Kayke Moreno no ataque.

Possível escalação da Chapecoense: Vagner; Ronei, Léo, Xandão e Fernando; Matheus Bianqui, Betinho e Lima; Maranhão, Orejuela e Perotti (Rodrigo Varanda).

Possível escalação do Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Lucas Hernández; William Oliveira, Bruno Matias, Giovanni (Jáderson) e Everton Felipe; Luciano Juba e Parraguez (Kayke).

DESFALQUES

CHAPECOENSE:

Victor Ramos: lesionado

Gilson Kleina: suspenso (terceiro cartão vermelho)

SPORT:

Bill e Blas Cáceres: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Chapecoense e Sport será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, nesta sexta-feira (13).