Chapecoense x RB Bragantino: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes estreiam no Brasileirão 2021 neste domingo (30), às 18h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Chapecoense e RB Bragantino e se enfrentam neste domingo (30), às 18h15 (de Brasília), na Arena Condá, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x RB Bragantino DATA Domingo, 30 de maio de 2021 LOCAL Arena Condá, Chapecó - BRA HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves da Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Quarto árbitro: Evandro Tiago Bender (SC)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

ONDE VAI PASSAR?



Alviverde quer a vitória na estreia / Foto: Arthur Dallegrave/Juventude

O Premiere, na TV fechada, transmite o jogo deste domingo (30). Na Goal, o torcedor também acompanha o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, a Chapecoense inicia seu primeiro objetivo da temporada: se manter na Série A. Para o duelo deste domingo, a Chape não terá Léo Gomes, lesionado, e segue ainda sem ter um técnico, após Mozart ser demitido com a derrota na final do catarinense.

Já o RB Bragantino vive um bom momento na temporada e conseguiu avançar à fase eliminatória da Copa Sul-Americana. O time do interior paulista agora se foca na competição nacional e vai com força total para o duelo, exceção à Jadsom, que foi liberado para acompanhar o nascimento de sua filha.

Provável escalação do Chapecoense: Tiepo; Matheus Ribeiro, Laércio, Derlan e Busanello; Moisés Ribeiro, Ronei e Lima; Mike, Perotti e Anselmo Ramon.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Eric Ramires, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 1 Avaí Catarinense 26 de maio de 2021 Avaí 2 x 1 Chapecoense Catarinense 23 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x ABC Copa do Brasil 2 de junho de 2021 16h30 (de Brasília) Palmeiras x Chapecoense Brasileirão 6 de junho de 2021 18h15 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Tolima 1 x 2 RB Bragantino Copa Sul-Americana 25 de maio de 2021 Talleres 0 x 1 RB Bragantino Copa Sul-Americana 18 de maio de 2021

Próximas partidas