Chapecoense x Operário: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (8), pela 34ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

A Chapecoense recebe o Operário neste sábado (8), às 11h (de Brasília), na Arena Condá, pela 34ª rodada da Série B . O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

No duelo dos desesperados, a Chapecoense quer somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O time catarinense está na 15ª posição, com 38 pontos conquistados em 33 jogos. Mesmo assim, a equipe está há três pontos do primeiro colocado da degola.

Assim como a Chape, o Operário também quer se afastar da zona de rebaixamento. Porém, a equipe paranaense ocupa o 18º lugar, com 32 pontos. Ou seja, três a menos que o primeiro colocado, o CSA. Para o duelo, a equipe contará com a volta do goleiro Vanderlei, que por uma questão contratual, não atuou contra o Grêmio.

Do lado da Chapecoense, a única dúvida é o zagueiro Victor Ramos, que se machucou na semana passada e fez um trabalho a parte durante a semana.

Prováveis escalações

Escalação do provável CHAPECOENSE: Saulo; Ronei, Frazan, Xandão, Fernando; Freitas, Pablo, Thomás; Ferreira, Willian Popp e Perotti.

Escalação do provável OPERÁRIO: Vanderlei; Arnaldo, Reniê, Dirceu, Fabiano; Ricardinho, Fernando Neto, Giovanni Pavani, Reina; Paulo Victor e Felipe Garcia (Júnior Brandão).

Desfalques

Chapecoense

Victor Ramos, que sentiu um desconforto ao longo da semana, é dúvida.

Operário

Rafael Bonfim, Alemão e Leandrinho, que estão no departamento médico, estão fora.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Arena Condá – Chapeco, SC

• Arbitragem: WAGNER DO NASCIMENTO (árbitro), THIAGO ROSA e LILLIAN DA SILVA (assistentes), LUIZ AUGUSTO (quarto árbitro) e VINICIUS FURLAN (AVAR)