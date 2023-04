Champions League feminina: os maiores campeões e as maiores artilheiras da história

Barcelona, Arsenal e Wolfsburg buscam mais um título europeu no futebol feminino; veja a lista

Inaugurada em 2001, a Uefa Champions League feminina já é considerada como o torneio mais importante da categoria, a exemplo do seu correspondente masculino. E que consolidou potências no jogo, com clubes campeões que já se tornaram referências mundiais, a exemplo do Lyon, maior vencedor das mais de duas décadas de história da competição.

Eliminadas da edição 2022/23, as francesas têm boa distância na tabela histórica da Champions feminina, com oito títulos europeus - incluindo uma impressionante sequência de cinco conquistas seguidas, entre 2015 e 2019. Para se ter uma ideia, o segundo maior campeão, o Frankfurt, soma quatro títulos, sendo que o último deles aconteceu ainda em 2014.

Agora, cabe ao Barcelona, derrotado na última final, tentar o segundo título europeu feminino, como o primeiro time classificado à decisão de 2022/23. Do outro lado, Wolfsburg (2 títulos) Arsenal (1) disputam a outra vaga de finalista, também esperançosos de chegar ao topo do futebol europeu.

Os times com mais títulos na Champions League feminina

Apesar de o Lyon ser o time com mais taças conquistadas, o país que mais celebrou títulos da Champions feminina foi a Alemanha. Além do Wolfsburg, que bateu na trave em 2019-20, no último título das Leoas, o Frankfurt historicamente é a grande potência – inclusive tendo a honra de ter sido campeã da primeira edição, em 2001-02.

Turbine Potsdam e Duisburg também conquistaram títulos. Umea, da Suécia, e Arsenal, da Inglaterra, são os outros clubes que levantaram o troféu do do torneio feminino, além do Bracelona, que está defendendo o título como atual campeão.

CLUBE PAÍS TÍTULOS Lyon França 8 (2010-11, 2011-12, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2021-22) Frankfurt Alemanha 4 (2001-02, 2005-06, 2007-08, 2014-15) Umea Suécia 2 (2002-03, 2003-04) Turbine Potsdam Alemanha 2 (2004-5, 2009-10) Wolfsburg Alemanha 2 (2012-13, 2013-14) Duisburg Alemanha 1 (2008-09) Arsenal Inglaterra 1 (2006-07) Barcelona Espanha 1 (2020-21)

Maiores artilheiras da história

A norueguesa Ada Hegerberg, do Lyon, é a maior goleadora na história da Champions League feminina, com 59 gols marcados - inclusive um na final desta temporada 2021-22, contra o Barça. A brasileira mais bem colocada no ranking é Marta, campeã pelo Umea em 2013-14, com 46 gols.



JOGADORA PAÍS GOLS Ada Hegerberg Noruega 59 Anja Mittag Alemanha 51 Conny Pohlers Alemanha 48 Eugénie Le Sommer França 47 Marta Brasil 46

Onde assistir à final da Champions League feminina?

Os torcedores terão a oportunidade de acompanhar a decisão de forma exclusiva na internet. Isto porque o DAZN, serviço de streaming, vai transmitir o duelo em seu canal do YouTube. Além disso, a transmissão contará com uma cobertura exclusiva da partida, com narração e comentários em português.