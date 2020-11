Passado vitorioso e marcante de Rogério Ceni ainda é obstáculo

Novo treinador do Flamengo tem o desafio de dirigir jogadores que lá atrás foram adversários de peso dentro de campo

Rogério Ceni conquistou praticamente tudo o que tinha para conquistar como jogador. Tornou-se o maior ídolo da história do São Paulo. Defendeu uma única camisa com unhas e dentes. Tudo isso acaba por ter um preço muito elevado. Para o bem e também para o mal.

Ter sido uma recente referência de um dos maiores e mais vencedores clubes do não mexe apenas com o brio dos torcedores rivais. Respinga, sobretudo, nos antigos adversários. Adversários, agora, que vez ou outra vão ser obrigados a “baixar a cabeça” no vestiário para o ex-goleiro.

Não é todo “medalhão” que aceita com naturalidade ouvir ensinamentos e instruções de um promissor treinador que, até pouquíssimo tempo atrás, era um oponente de peso dentro das quatro linhas. Não digo que isso vai acontecer no . Mas não ficaria nada surpreso caso venha a se repetir.

O que aconteceu no no ano passado é o exemplo (im)perfeito daquilo que Ceni vai ser obrigado a lidar nos primeiros passos na nova profissão. Não bastasse ter sido contratado por um gigante em ebulição, teve que “bater de frente” com os egos de velhos conhecidos: Fábio, Edílson, Dedé, Henrique, Thiago Neves, Robinho, Fred, entre outros.

Obviamente, até porque todos aprendemos com os tropeços e os obstáculos da vida, o novo treinador rubro-negro, que fez um trabalho brilhante no e mereceu muito ser o escolhido para substituir Domènec Torrent, está mais calejado e, quem sabe, possa mudar uma ou outra abordagem no dia a dia. Tem personalidade para tal. Os acontecimentos em Belo Horizonte serviram - ou deveriam servir - de lição.