Sem Diego Alves e Cesar, goleiros do Flamengo somam nove jogos entre profissionais

Dome terá que recorrer aos meninos da base para defender a meta rubro-negra no duelo contra Bahia, na próxima quarta-feira, 2 de setembro

O terá que recorrer à sua nova geração de goleiros para o jogo contra o Bahia, na próxima quarta-feira, 2 de setembro, fora de casa. Domènec Torrent já não contava com Diego Alves, com uma lesão no ombro. Nesta terça-feira, 1, o espanhol perdeu também Cesar.

O reserva imediato da meta flamenguista foi diagnosticado com Covid-19. Ele já está em quarentena e ficará de fora dos treinos do Flamengo nos próximos dias. Com isso, dois jovens aparecem como opção para Dome, que ainda tenta engrenar como treinador do Rubro-negro: Gabriel Batista, 22 anos, e Hugo Souza, 21.

Gabriel Batista já é o terceiro goleiro do Flamengo há algum tempo. Inclusive, esteve nas conquistas do recentes do clube com o treinador Jorge Jesus. Ele já atuou em nove partidas do Rubro-negro na temporada, a maioria no início do de 2020.

Quarta opção na hierarquia do gol flamenguista, Hugo Souza ainda não estreou nos profissionas, mas se destacou na base do time. Foram seis títulos nos juniores do clube, incluindo a de 2018. Segundo o jornal A Bola, o Boavista, de , procurou o Flamengo para saber sobre a situação do goleiro, mas não houve negociação.

Em 2018, Hugo Souza chegou até a ser convocado para a seleção brasileira. Como já virou costume jovens goleiros entre os selecionados para amistosos do , Tite chamou o jovem de 1,96m para duelos amigáveis contra EUA e El Salvador.