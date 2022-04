Ceará x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Ceará e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (30), na Arena Castelão, a partir das 16h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x RB Bragantino DATA Sábado, 30 de abril de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel - SC

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro - SC

Quarto árbitro: Renato Pinheiro - CE

VAR: Rafael Traci - SC

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (30), no Castelão.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com o aproveitamento de 100% na Copa Sul-Americana, o Ceará volta as atenções para a disputa do Brasileirão em busca da segunda vitória na competição nacional. Até o momento, soma três pontos, com uma vitória (sobre o Palmeiras por 3 a 2) e uma derrota (para o Botafogo por 3 a 1).

Do outro lado, o RB Bragantino, que vem de derrota para o Estudiantes por 2 a 0, na Libertadores, busca subir na tabela de classificação do Brasileiro. Atualmente, registra cinco pontos, com uma vitória e dois empates. Aproveitamento de 55,6%.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, o Ceará soma sete vitórias, contra seis da equipe de Bragança Paulista, além de sete empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 0 x 2 Ceará Copa do Brasil 21 de abril de 2022 General Caballero 0 x 2 Ceará Copa Sul-Americana 26 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Deportivo La Guaira Copa Sul-Americana 3 de maio de 2022 21h30 (de Brasília) Athletico-PR x Ceará Brasileirão 8 de maio de 2022 20h30 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 1 São Paulo Brasileirão 23 de abril de 2022 Estudiantes 2 x 0 RB Bragantino Libertadores 26 de abril de 2022

Próximas partidas