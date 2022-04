Ceará x RB Bragantino: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

A bola vai rolar neste sábado (30) para Ceará x RB Bragantino, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, seis meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão da última temporada.

Em busca da segunda vitória na competição nacional, o Vozão entra em campo com três pontos conquistados em duas rodadas disputadas. Até o momento, registra uma vitória (sobre o Palmeiras por 3 a 2) e uma derrota (para o Botafogo por 3 a 1).

Do outro lado, o RB Bragantino busca subir na tabela de classificação do Brasileiro. Atualmente, registra cinco pontos, com uma vitória e dois empates.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Arena Castelão, o Ceará não sabe se poderá contar com Mendoza, que foi poupado na vitória sobre o General Caballero, enquanto Nino Paraíba deve retornar ao time titular.

Lima, expulso contra Botafogo, é desfalque certo. Assim, Erick deve ser o substituto.

Já o RB Bragantino não poderá contar com Luan Cândido, que sofreu uma pancada no calcanhar esquerdo, Carlos Eduardo, com um desconforto muscular, e Leandrinho, que testou positivo para Covid-19.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Richard, Lindoso, Geovane (Richardson); Iury Castilho (Cléber), Erick e Vina.

Possível escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan e Ramon; Jadsom, Eric Ramires e Hyoran; Helinho, Sorriso e Ytalo.

DESFALQUES

CEARÁ:

Lima: suspenso

RB BRAGANTINO:

Luan Cândido e Carlos Eduardo: lesionados

Leandrinho: Covid-19

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ceará e RB Bragantino será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (30)