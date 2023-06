Ceará x Chapecoense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (2), em Fortaleza, pela décima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta sexta-feira (02), o Ceará completa 109 anos de história e terá um importante desafio pela frente. Às 19h (horário de Brasília), o Vozão receberá a Chapecoense na Arena Castelão, em Fortaleza, em partida válida pela décima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Após conquistar três vitórias seguidas, o Ceará sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Novorizontino na última rodada da Série B. Com 13 pontos, a equipe ocupa a décima posição e está quatro pontos atrás do Criciúma, time que está na quarta colocação, a última que garante acesso à Série A. Ceará completara 109 anos nesta sexta

Já a Chapecoense, que vem de três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate), está em busca de uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. No momento, ocupa a 16ª posição com nove pontos, um a mais que o Avaí, que abre o Z-4.

Sem Argel Fuchs, demitido após a derrota para o Sampaio Corrêa na última rodada, a equipe será comandada por Emerson Cris, que é o técnico da equipe Sub-20. Porém, a partir de sábado (3), Gilmar Dal Pozzo assumirá o comando da Chape e fará sua estreia contra o Vila Nova, na Arena Condá, na próxima terça (6).

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o Ceará registra cinco vitórias, contra duas da Chapecoense, além de três empates. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro de 2021, o Vozão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Caique, Léo Santos, David Ricardo e Danilo Barcelos; Willian Maranhão e Richardson; Erick, Chay e Jean Carlos; Nicolas. Técnico: Eduardo Barroca.

Chapecoense: João Paulo, Ronei, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Mancha; Pablo Oliveira, Cazonatti, Kaio Mendes e Cristiano, Alisson Farias e Ribamar. Técnico interino: Emerson Cris

Desfalques

Ceará

Tiago Pagnussat, punido pelo STJD pela expulsão contra o Guarani, está fora, assim como Gabriel Lacerda, suspenso. Michel Macêdo e William Formiga seguem no departamento médico.

Chapecoense

Victor Ramos, com desconforto muscular, e Bruno Vinícius, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques certos. Bruno Nazário e Gabriel Xavier, lesionados, também estão fora.

Quando é?