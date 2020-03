Os jogos do Carioca serão com portões fechados ou suspensos? Veja as últimas notícias

Por determinação da CBF, partidas que serão jogadas na capital do estado do Rio de Janeiro não terão público

Em razão do coronavírus Covid-19, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) determinou que os clubes cariocas supendam a venda de ingressos para os jogos do final de semana (de 14 a 16 de março).

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro determinou aos clubes que suspendam preventivamente a venda de ingressos para os jogos deste fim de semana. A FERJ aguarda diretrizes dos órgãos governamentais para decisão final. pic.twitter.com/O1gSlpzAnD — FERJ (@FFERJ) March 13, 2020

Por enquanto, todos os jogos estão mantidos, mas aqueles que serão jogados na capital do estado acontecerão com portões fechados, segundo uma determinação da CBF. Desta forma, x , x , x e x Volta Redonda não terão público.

Uma reunião com Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, deve acontecer em breve para que haja uma definição o do assunto o mais rápido possível. Segundo a FERJ, a decisão será tomada em “obediência aos órgãos governamentais de saúde”.

O estado do Rio de Janeiro já confirmou 16 pacientes infectados pelo novo coronavírus e, ao menos outros 76 são considerados como casos suspeitos.

Os jogos da terceira rodada da são (em negrito, aqueles que acontecerão sem público, pela determinação da CBF):

Resende x Macaé (sábado, 16h)

Flamengo x Portuguesa-RJ (sábado, 18h)

Boavista x (sábado, 19h)

Botafogo x Bangu (domingo, 16h)

Vasco x Fluminense (domingo, 18h)

Madureira x Volta Redonda (segunda-feira, 16h)

Comunicado da CBF

Em sua página oficial, a Confederação Brasileira de Futebol publicou um comunicado confirmando que as partidas de futebol que serão jogadas na capital carioca neste fim de semana terão portões fechados. Confira a nota, na íntegra:

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em sintonia com as orientações da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, determina que, a partir desta sexta-feira (13), todas as partidas de futebol marcadas para as cidades de (SP) e do Rio de Janeiro (RJ) sejam realizadas sem a presença de público.

A CBF já comunicou as Federações de futebol de São Paulo e do Rio de Janeiro para que tomem as medidas necessárias em relação às competições disputadas nas respectivas cidades.

Essa medida tem prazo indeterminado e está sendo tomada por conta do estágio de transmissão comunitária do coronavírus, já identificado pelo Ministério da Saúde nestes centros urbanos, situação que gerou a recomendação expressa de restrição do contato social nestes eventos.

A CBF monitora de forma permanente o cenário nacional junto ao Ministério da Saúde, cujas orientações continuarão balizando as decisões da entidade."