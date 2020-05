Cazares testa positivo para o Covid-19: quais jogadores do futebol brasileiro tiveram contágio?

Atletas de várias equipes brasileiras acabaram contraindo a doença em meio à paralisação do futebol

A pandemia do novo coronavírus fez o futebol brasileiro parar e não ter nem data para voltar. O número de casos persiste em diversos Estados do país, e muitos jogadores que estão afastados dos gramados acabaram se contaminando.

Neste domingo (31), o anunciou que Juan Cazares testou positivo. O jogador equatoriano tem quadro assintomático, mas foi imediatamente afastado de todas as atividades da equipe.

Neste sábado, foi realizada mais uma bateria de testes da Covid-19 com atletas, comissão técnica e funcionários do Atlético. Essa foi a terceira rodada de exames semanais.



Apenas um exame apresentou resultado positivo, o do atleta Cazares. — Atlético 😷 (@Atletico) May 31, 2020

No mesmo dia, o também anunciou publicamente que o atacante Vinicius Popó testou positivo. "Desde sexta-feira, o atleta, que está assintomático, foi afastado dos treinos e vem seguindo as orientações de isolamento social em sua residência. Cabe ressaltar que Popó, durante os treinamentos e seguindo o protocolo, não obteve contato com nenhum outro atleta ou qualquer membro da comissão técnica", afirmou o clube em comunicado.

Antes de Cazares e Popó, o futebol da capital mineira tinha apenas um caso confirmado de atleta contaminado: Matheusinho, meia-atacante do América, anunciou em uma rede social que havia testado positivo.

"Passando aqui para avisar vocês que, como todos devem estar sabendo, eu fui diagnosticado com Covid-19. Mas passo bem, não estou passando mal, nem nada. Falo para vocês se cuidarem, ficarem em casa, mas só para deixar bem claro que estou bem", afirmou em vídeo.

No Rio de Janeiro também houve registro de jogadores com Covid-19. No dia 6 de maio, o anunciou que três jogadores testaram positivo - sem citar os nomes. Já no último dia 27, Alexandre Campello, presidente do , também revelou que membros do elenco pegaram a doença - sem dizer quem e quantos.

"Nós temos alguns resultados prontos. Outros, ainda não. Isso foi feito de maneira sequencial, então, uns saem antes dos outros. Sim, tem um número de atletas que foram, sim, contaminados", declarou.

Outros dois jogadores que atuam no e se contaminaram tiveram os nomes divulgados. São os casos do atacante Leandro Carvalho, do Ceará, diagnosticado recentemente e afastado do grupo, e do meia-atacante Diego Souza, do , que fez o teste no início de maio, já se recuperou e começou a treinar com a equipe gaúcha.

"Saudade muito grande. Graças a Deus superei e estou muito feliz de ter retornado aos treinamentos. Quando eu estava pronto para voltar, fiz um exame lá no Rio de Janeiro. Eu não tinha sintomas, talvez nem motivo para fazer, mas fiz o exame e ele detectou que eu estava com Covid-19. Fui monitorado e mantive contato com o departamento médico, mas não tive nenhum problema, nem minha família", relatou Diego.

Em , nenhum clube anunciou até o momento que algum jogador tenha se contaminado. As equipes paulistas ainda não retomaram os treinamentos, e a ideia é que seja feita uma agenda conjunta, com os jogadores de todos os times fazendo os testes.