Quantos jogadores do Vasco tiveram resultado positivo para coronavírus?

Clube cruzmaltino realizou 350 testes visando um retorno seguro para atletas e outros funcionários; atividades voltam neste 1º de junho

Com atividades previstas para voltar nesta segunda-feira, 1º de junho, o testou seus jogadores e funcionários para o coronavírus e os resultados não trouxeram boas notícias ao clube. Foram 16 jogadores que testaram positivo para o coronavírus. Outros três já tiveram o vírus mas estão curados.

"Esses atletas são isolados do grupo, vão continuar com contato médico, vão continuar a fazer exames seriados, até que nós tenhamos a certeza que eles não podem mais transmitir esse vírus para o restante do elenco", afirmou o Dr. Marcos Teixeira ao canal do clube no YouTube.

Teixeira é um dos médicos do clube e afirmou que não só funcionários do Cruzmaltino foram testados mas também familiares que moram com deles, totalizando 350 testes. Mesmo com o isolamento social, uma grande porcentagem do elenco teve contato com o coronavírus.

"Nós pudemos perceber que aproximadamente 30% de todas essas pessoas já entraram em contato com o novo coronavírus. Ou seja, mesmo com o distanciamento social, o isolamento social durante esses meses todos, 30% das pessoas já entraram em contato com o vírus", disse Teixeira ao site do clube.

Após mais de dois meses de paralisação, o Vasco retoma algumas atividades neste 1º de junho: são avaliações médicas, atividades de fisioterapia e fisiologia. "Não haverá treino propriamente dito, porque nós vamos seguir exatamente o que está autorizado pela prefeitura e pelos órgãos que regulam as atividades".

A volta aos trabalhos, porém, não siginifica muito para o clube pois não há uma previsão assertiva de quando (nem como) os campeonatos de futebol no irão voltar. Ao lado do , o Vasco é um dos clubes do Rio de Janeiro que querem acelerar o retorno das competições. e são contra.