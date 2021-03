Cazares, Otero e Jemerson: o que se sabe sobre a renovação do trio com o Corinthians?

Trio ex-Atlético-MG tem contrato com o Timão até o meio do ano; veja como anda a negociação pela renovação com os jogadores

Cazares, Otero e Jemerson foram contratados pelo Corinthians no segundo semestre de 2020, mas apesar do pouco tempo de casa, já estão em fim de contrato com o clube. Por isso, o Timão trabalha para renovar contrato com os três jogadores, que são titulares na equipe de Vágner Mancini.

O trio ex-Atlético-MG tem contrato com o Corinthians até o dia 30 de junho de 2021. Isso significa que os três já podem assinar um pré-contrato com outra equipe e podem sair de graça ao final do período. Portanto, não há muito tempo a perder.

Conforme Roberto de Andrade, diretor esportivo do clube, explicou, as negociações pela renovação com os jogadores já estão em andamento, mas nem tudo está resolvido.

“Todas as renovações e conversas estão em andamentos, estamos conversando. Eu acredito que a gente terá sucesso nas renovações. Não é fácil quando se fala de dinheiro, um lado quer menos, o outro lado quer mais, isso é normal. Então a gente fica no impasse, esfria um pouco, depois demora uns dias, retoma e assim vai. Mas acho que vai acabar tudo bem”, disse o dirigente ao canal do jornalista Alexandre Praetzel, no YouTube.

Mas apesar do certo otimismo do cartola, o Corinthians corre o risco de perder pelo menos um desses jogadores, que tem situação mais complicada e já atrai a atenção de outros clubes do futebol brasileiro. Confira abaixo como andam as conversas pela renovação de contrato com Cazares, Otero e Jemerson.

Cazares

Cazares foi sem sombra de dúvidas o melhor jogador do Corinthians na temporada passada e, para a alegria dos torcedores, é o que tem a renovação mais perto de um final feliz.

Segundo o Uol Esporte, o Alvinegro já possui um acordo encaminhado para estender o vínculo do camisa 10 por mais três anos, até 2024, com vencimentos na casa dos R$ 500 mil mensais. Contudo, o clube adota certa cautela na hora de assinar de fato a renovação.

Um dos grandes motivos para tal é a indefinição do futuro de outras pendências do elenco, como as possíveis saídas de Everaldo, Michel Macedo e Fessin, e as próprias negociações com Otero e Jemerson.

Assim, é possível que a renovação só esteja de fato no papel em uma data mais próxima do dia 30 de junho, quando o atual vínculo do equatoriano se encerra com o Timão.

Jemerson

"O mais difícil dos três é o Jemerson, porque envolve valores bem mais altos, é onde a gente está com um pouquinho mais de preocupação, por ele ser um grande jogador, enfim, mas ele é o mais difícil, vamos chamar assim". A declaração foi de Roberto de Andrade e reflete bem como a renovação de Jemerson com o Corinthians é vista internamente.

O Timão investiu R$ 4,5 milhões na chegada do zagueiro, que aceitou reduzir seus vencimentos para voltar ao Brasil e jogar pelo Timão, mas com um contrato curto, para que o salário fosse reajustado ao final do período.

Contudo, o Corinthians não está em condições financeiras muito boas e pode não conseguir pagar o teto salarial para o defensor, principalmente levando em conta o fato de que Cazares também receberá um aumento considerável.

Mas enquanto trabalha para chegar a um acordo com Jemerson, outros clubes já monitoram a situação do atleta de perto. Esse é o caso do Atlético-MG, clube onde o defensor atuou antes de ir para o Mônaco, e que está investindo pesado para montar um elenco extremamente competitivo, o que pode dificultar a permanência do jogador no Alvinegro paulista.

Otero

Já Otero possui uma situação intermediária, nem tão boa quanto a de Cazares, nem tão difícil quanto a de Jemerson. No entanto, o venezuelano não tem empolgado dentro de campo e pode acabar não tendo seu contrato renovado para que o clube ganhe mais fôlego na folha salarial.

Além disso, Mateus Vital está subindo muito de produção sob o comando de Vágner Mancini, e chegou a atuar como titular nesta temporada com Otero no banco de reservas. Além dos dois, o Timão tem Cazares, Luan e Araos para a posição, isso sem contar com outros jovens da base que ainda podem ganhar mais espaço na equipe. Mesmo assim, o clube também negocia a renovação do jogador.