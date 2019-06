Cavani no Grêmio? Tricolores levam Twitter à Arena por 'reforço dos sonhos' na Copa América

Nas redes sociais, atacante recebeu uma enxurrada de pedidos para assinar com o Tricolor, uma movimentação que chegou até a Uruguai x Japão

A proximidade entre os vizinhos e Rio Grande do Sul é não apenas geográfica, mas também cultural e, claro, futebolística. Na noite desta quinta-feira, 20, a Arena do recebe um público mais numeroso do que foi visto no primeiro jogo, entre e , tanto pelos visitantes do Sul quanto pelos gaúchos que fizeram questão de conferir de perto a Celeste nessa . Para parte dos presentes, há um curioso motivo a mais: o sonho de contar com Edinson Cavani como contratação para o seu time.

Tudo começou na manhã deste feriado, quando o atacante uruguaio do postou um vídeo nas redes sociais com vários pontos de Alegre - e também referências ao Grêmio, anfitrião da partida contra o , pelo Grupo B. Foi o suficiente para fazer a torcida sonhar: manifestações de 'boas-vindas', de carinho e pedidos de que o atleta reforçe a equipe de Renato Gaúcho choveram nas contas do jogador que, por ora, não deve deixar o futebol europeu tão cedo quanto os tricolores gostariam.

Pouco importou. O torcedor embarcou na 'ilusão' de ver mais um ídolo celeste se juntar às fileiras de nomes como Hugo De León e Atilio Ancheta à história gremista, sempre muito identificada com atletas sul-americanos. O anúncio de Cavani como titular ao lado de Luis Suárez fez a torcida se manifestar efusivamente nas arquibancadas mas, antes mesmo disso, o torcedor já vinha na expectativa do encontro com seu 'futuro ídolo'.

O gremista Claudio Junior era minoria entre os amigos colorados que vieram à Arena, mas fez questão de deixar claro que, pra vestir a camisa tricolor, é preciso mostrar serviço.

"Olha, se ele jogar bem (contra o Japão), pode até ser contratado. Se não, não adianta ter outro (André) 'Balada'. Romildo (Bolzan), vamos assistir o cara aí!", disse, pedindo a atenção do presidente gremista. Os amigos até entaram cortar o entusiasmo, "vai ser difícil (convecê-lo a vir)", sem sucesso.

Mas houve, também, quem esqueceu toda a dificuldade que o mercado da bola impõe aos nossos clubes. Mateus, de 19 anos, já imaginava até a chegada de Edi ao Aeroporto Salgado Filho em breve.

"Grêmio e Uruguai têm tudo a ver", afirmou. "Hoje ele vai sentir o carinho de toda a Arena e não vai mais querer ir embora!"

O pai Paulo Roberto, mais comedido, fazia as contas.

"Tem que ver, talvez precise mandar uns caras embora. Também não adianta quebrar o cofre... Se o ( ) Cebolinha sair (para o futebol europeu), aí sim a gente precisa de um cara de peso. O Cavani, quem sabe?", indaga.