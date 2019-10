Cavani no Grêmio ou no Flamengo? Torcedores se animam com fim de contrato do uruguaio

O atacante do Paris Saint-Germain poderá, assim como Thiago Silva, deixar o clube francês de graça no final desta temporada

Ícones do nas últimas temporadas, o zagueiro Thiago Silva e o atacante uruguaio Edinson Cavani poderão deixar o Parque dos Príncipes de graça no final desta temporada. A informação, dada pela ESPN, fez torcedores brasileiros imaginarem o centroavante como uma das novas estrelas do Brasileirão.

Através das redes sociais, torcedores especialmente de e já começaram a imaginar Cavani vestindo as respectivas camisas e marcando gols – e não foram os únicos. Em meio ao sonho, surgiu até mesmo avisos aos dirigentes – como no caso de Marcos Brás, vice de futebol do Flamengo.

Colecionador de camisas no

Durante a realizada em solo brasileiro neste 2019, Cavani recebeu muitas camisas de times brasileiros. Além de ter ganho a lembrança do , Cavani também recebeu a camisa do Grêmio e, em entrevista concedida ao Esporte Espetacular elogiou o futebol brasileiro.

“Quando eu estava no Brasil, as pessoas diziam: ‘Tem que vir para o Grêmio, tem que vir aqui. Te esperamos aqui'”, relembrou Cavani. “Futebol Brasileiro é um campeonato muito bom. E nunca se sabe se vamos jogar lá”, completou.

Se a esperança do Grêmio está na familiaridade apresentada pelo uruguaio durante a Copa América, o que faz o torcedor do Flamengo sonhar tem sido a capacidade de investimento e ousadia na hora de buscar jogadores. Nas redes sociais, torcedores lembraram o pedido do técnico Jorge Jesus por um atacante e lembraram da tentativa frustrada de trazer Mario Balotelli – que acabou se acertando com o Brescia, da .

Plano inicial é seguir na Europa

Entretanto, o plano inicial de Cavani é seguir no Velho Continente. , , de Milão e (onde já atuou e virou ídolo) são clubes que costumeiramente reiteram o interesse no atleta de 32 anos. Mas como sonhar é de graça, não faltam torcedores brasileiros imaginando seu clube com um dos maiores craques do futebol.

