Casillas: "Rivalidade com Messi fez de Cristiano um jogador melhor"

Ex-goleiro espanhol também falou sobre a longevidade do craque português

Cristiano Ronaldo e Leo Messi seguem como protagonistas do futebol mundial. A rivalidade entre os dois sempre é tema das conversas quando se fala do auge dos craques, principalmente na última década. E Iker Casillas, que conviveu com o português por muitos anos no , afirmou que essa disputa fez de CR7 um jogador melhor.

"Talvez essa pequena rivalidade com Messi tenha o ajudado a melhorar", disse o ex-goleiro ao The Nacional. "Mas é basicamente por causa de seu profissionalismo e ambição que ele chegou ao topo do mundo do futebol".

Foto: Getty

Embora o próprio português tenha admitido em entrevista à France Football, em 2019, que essa disputa permitiu a ambos serem melhores e mais eficientes, Cristiano Ronaldo disse à Movistar, após o jogo entre e , que nunca viu o argentino como rival.

Casillas também falou sobre a longevidade de Cristiano Ronaldo. Aos 35 anos, o português não dá sinais de envelhecimento e continua decisivo para a Juventus. Com o time de Turim, já são 79 gols marcados em 101 partidas. Em 2020, o craque também chegou à expressiva marca de mais de 100 gols pela seleção portuguesa.

"Obviamente ele é um grande profissional, ele se cuida, come bem e dá a importância necessária para o descanso também. Então, é só resultado do futebolista que ele é. Além disso, ele é um grande atleta. O motivo é que ele está sempre faminto e sempre querendo melhorar e evoluir".

Sobre uma possível aposentadoria do craque português nos próximos anos, Casillas disse: "Espero que ele continue jogando por muitos anos. Mas, claro, o futebol e a natura são o são. Todos nós sabemos que tudo tem o seu fim e o tempo não ajuda ninguém. Tomara que nós possamos aproveitar seu futebol por muitos anos, mas é difícil dizer".