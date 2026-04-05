Carros e terrenos... Prêmios excepcionais após a classificação da República Democrática do Congo para a Copa do Mundo

O presidente congolês Félix Tshisekedi anunciou que os jogadores e a comissão técnica da seleção da República Democrática do Congo receberão bônus excepcionais após a classificação para a Copa do Mundo.

A seleção da República Democrática do Congo encerrou sua longa ausência das finais da Copa do Mundo, que durou cerca de 52 anos.

O site “Africa Soccer” informou que o presidente congolês organizou uma cerimônia no Palácio do Povo para celebrar a conquista dos “Leões”.

Durante a cerimônia, o presidente Tshisekedi revelou os prêmios que serão concedidos aos jogadores e à comissão técnica em reconhecimento ao seu desempenho.

Cada membro da equipe receberá um jipe novo, uma recompensa financeira e um terreno.

Em seu discurso, o presidente congolês elogiou o empenho da equipe ao longo das eliminatórias, destacando os grandes esforços realizados para chegar a esta fase e enfatizando a importância de continuar avançando no futuro.

Ele disse: “A partir de agora, a participação na Copa do Mundo deve ser regular”.

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