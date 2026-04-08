Caragher justifica a decisão do Liverpool em relação a Luis Díaz

Jimmy Carragher, lenda do Liverpool, defendeu veementemente a decisão da diretoria do clube de vender Luis Díaz ao Bayern de Munique, afirmando que os Reds não cometeram nenhum erro nessa transação, apesar da grande polêmica gerada pela saída do ponta colombiano.

Esta temporada testemunhou uma verdadeira revolução no elenco do Liverpool, com o clube fechando várias negociações importantes, em troca da saída de alguns de seus ex-jogadores, com destaque para Luis Díaz, que se transferiu para o Bayern de Munique, e Darwin Núñez, que se juntou ao Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Caragher disse em declarações publicadas pelo site “Liverpool.com”: “O Liverpool não errou ao vender Díaz, mas sem dúvida sentimos sua falta. Ele era um jogador muito especial, e era de se esperar que sentíssemos sua falta, pois ele tinha um desempenho fantástico com a equipe. Mas, no futebol, às vezes surgem ofertas que não podem ser recusadas, e naquele momento o negócio foi muito bom para o Liverpool.”

E acrescentou: “Compramos Diaz por cerca de 40 milhões de libras esterlinas, e ele jogou conosco por quase quatro temporadas. Ele deveria renovar seu contrato, e o novo contrato lhe garantiria um salário alto, mantendo-o no clube até o início dos trinta anos, algo que o clube provavelmente não queria.”

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Caragher continuou, explicando o aspecto financeiro: “O Bayern de Munique enfrentou uma crise após não conseguir contratar Florian Wirtz, que se transferiu para o Liverpool, e depois da lesão de Jamal Musiala na Copa do Mundo de Clubes. Eles precisavam urgentemente de um ponta, então pagaram cerca de 70 milhões de libras esterlinas pela contratação de Diaz, de 28 anos, por isso, o negócio como um todo foi lucrativo para o Liverpool”.

Caragher confirmou que Díaz continua sendo um jogador excepcional, destacando seu desempenho notável com o Bayern de Munique nesta temporada, mas ressaltou, ao mesmo tempo, que não critica a diretoria do clube pela decisão de vendê-lo.