Carabobo x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Pré-Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), pela jogo de ida da segunda fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Caracas, Carabobo e Atlético-MG entram em campo na noite desta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da segunda fase da Pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Star+ e do Globoplay, no streaming, e do GE, na internet.

O Carabobo chega para o duelo desta quarta-feira com menos ritmo de jogo do que o rival. Até o momento, a equipe disputou duas partidas, com uma vitória e um empate.

Já o Atlético-MG está invicto na temporada, com cinco triunfos e um empate até o momento. O Galo, com seu elenco recheado, é considerado favorito. No entanto, o técnico Eduardo Coudet perdeu Hulk de última hora, após o atacante testar positivo para covid-19.

Vale lembrar que quem passar desse confronto irá enfrentar o vencedor do duelo entre Universidad de Quito e Millonarios.

Prováveis escalações

Escalação do Carabobo: Vachoux; Cuesta, Aponte, Lujano e Pernía; Contreras, González e Pérez; Covea, Vargas e Balza.

Escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Jemerson e Dodô; Allan, Edenilson, Pedrinho e Patrick; Paulinho e Sasha.

Desfalques

Carabobo

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Hulk está com covid-19, enquanto Pavón e Vargas estão suspensos.

Quando é?