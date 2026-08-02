Cara a cara: Vinícius comunica a Mourinho sua posição sobre deixar o Real Madrid

Vinícius Júnior se prepara para um encontro decisivo com os dirigentes do Real Madrid assim que voltar de férias, em um passo que deve resolver as dúvidas em torno de seu futuro no clube desde há um ano e meio.

O atacante brasileiro deve chegar à capital espanhola na noite deste domingo, para começar a trabalhar sob o comando de José Mourinho no dia seguinte.

Segundo o jornal espanhol "As", a reunião será uma oportunidade para Vinícius Júnior comunicar primeiro a Mourinho e depois aos dirigentes do clube a verdade sobre suas intenções em relação ao futuro próximo, e saber o que vai acontecer quanto à renovação de seu contrato, que se encerra em 11 meses.

A assinatura de um novo contrato seria uma garantia de sua permanência na equipe madrilenha, ao passo que tudo mudará caso não se chegue a um acordo, e a saída não estaria descartada.

As duas partes continuam a indicar que a intenção caminha rumo à assinatura de um novo contrato, mas ninguém sabe o que pode acontecer antes da realização da reunião e do confronto direto entre os dois lados.

O Real Madrid não tem informações sobre o interesse do Arsenal, rumor que circulou com força durante os últimos sete dias.

Não existe nenhum contato oficial a esse respeito, enquanto os agentes do jogador brasileiro negam a existência de qualquer acordo com o vice-campeão europeu.

O Real Madrid afirma sentir tranquilidade por causa dos sinais enviados pelo jogador brasileiro durante os últimos contatos entre as partes.

Os dirigentes do clube confiam no que o jogador disse na última conversa, na qual manifestou seu desejo de permanecer.

O "As" revelou que a oferta do Merengue não vai mudar, ou pelo menos não chegará ao patamar exigido por Vinícius Júnior, cujos representantes afirmaram ao jornal, em fevereiro de 2025, após o interesse saudita, que o acordo estava muito próximo de ser assinado.

O contrato não acabou sendo assinado, e as circunstâncias levaram a que passasse um ano e meio sem que ninguém visse o novo contrato.

Os dirigentes do clube merengue buscam levar Vinícius Júnior a revelar sua posição, e se for verdade que ele não quer renovar, deve dizê-lo, para então o clube começar a se movimentar, estudar o mercado de transferências e buscar a melhor opção possível.

O Real Madrid e Vinícius Júnior querem, durante essa reunião, saber se a posição de alguma das partes mudou.

A divergência ao longo desse período foi econômica, e o que as duas partes buscam é conhecer a posição do outro lado.

O jogador brasileiro já sabe como terminaram os grandes embates anteriores com o clube, como os casos de Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Özil e Di María, todos os quais acabaram com a saída dos envolvidos.

A relação agora ultrapassa a questão de fazer ou não uma mudança ou melhoria na oferta, pois o Real Madrid quer saber o que Vinícius Júnior realmente quer, para além das possíveis movimentações feitas por seus agentes, aos quais o atacante demonstra estar fortemente ligado e com quem tem grande sintonia.