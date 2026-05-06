Antonio Rüdiger deu um soco no rosto de Álvaro Carreras no vestiário, segundo informou Miguel Díaz na emissora de rádio COPE, a segunda maior emissora do país.

Na terça-feira, o The Athletic já havia publicado uma matéria extensa informando que o zagueiro alemão havia se envolvido em uma forte discussão nos vestiários do Real Madrid.

O veículo de comunicação americano afirmou que Rüdiger ficou furioso com um companheiro de equipe, tendo depois de se humilhar e pedir desculpas.

Agora, a COPE vai um pouco além: Rüdiger teria dado um soco no rosto do lateral-esquerdo titular Carreras.

O jogador da seleção alemã, aliás, não recebeu nenhuma punição do clube por seu comportamento. Algo que, segundo o The Athletic, foi recebido com espanto dentro do elenco.