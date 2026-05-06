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Caos no Real Madrid: Rüdiger deu um soco bem no rosto deste titular

Real Madrid

Antonio Rüdiger deu um soco no rosto de Álvaro Carreras no vestiário, segundo informou Miguel Díaz na emissora de rádio COPE, a segunda maior emissora do país.

Na terça-feira, o The Athletic já havia publicado uma matéria extensa informando que o zagueiro alemão havia se envolvido em uma forte discussão nos vestiários do Real Madrid.

O veículo de comunicação americano afirmou que Rüdiger ficou furioso com um companheiro de equipe, tendo depois de se humilhar e pedir desculpas.

Agora, a COPE vai um pouco além: Rüdiger teria dado um soco no rosto do lateral-esquerdo titular Carreras.

O jogador da seleção alemã, aliás, não recebeu nenhuma punição do clube por seu comportamento. Algo que, segundo o The Athletic, foi recebido com espanto dentro do elenco.

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