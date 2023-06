Canadá x EUA ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Concacaf Nations League

Equipes se enfrentam neste domingo (18), pela grande decisão; veja como acompanhar na TV e na internet

Canadá e EUA entram em campo na noite deste domingo (18), às 21h30 (de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas, pela grande final da Liga das Nações da Concacaf. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após ser o líder do grupo C, com quatro vitórias e uma derrota, somando 9 pontos, o Canadá passou por Honduras (4 a 1) nas quartas de final e Panamá (2 a 0 ) na semi.

Já os Estados Unidos foram os primeiros colocados do grupo D, com 10 pontos (três vitórias e um empate). Na sequência, a equipe eliminou El Salvador (1 a 0) e México (3 a 0).

Nos últimos 20 confrontos entre as equipes, o Canadá ganhou quatro vezes, os EUA 12, além de quatro empates.

Prováveis escalações

Canadá: Borjan; Johnston, Miller, Vitoria, Adekugbe; Laryea, Eustaquio, Davies; David, Larin, Buchanan.

EUA: Turner; Scally, M. Robinson, Zimmerman, A. Robinson; Musah; Weah, De la Torre, Pulisic; Balogun, Pepi.

Desfalques

Canadá

Não há desfalques confirmados.

EUA

Weston McKennie e Sergino Dest estão suspensos.

Quando é?