Campeonato Mineiro: a Onda Roxa de Minas Gerais pode paralisar o Estadual?

Após aceitar receber jogos do Paulistão, MG adota medidas mais rígidas contra a Covid-19 e discute a paralisação do Mineirão; 5a rodada está mantida

A partir desta quarta-feira (17), todo o estado de Minas Gerais entrou na Onda Roxa do programa Minas Consciente, a mais restritiva no combate à pandemia do novo coronavírus, algo semelhante ao que foi adotado pelo governo de São Paulo na semana passada. Mas com as novas medidas, o Campeonato Mineiro também pode ser paralisado, assim como aconteceu com o Paulistão?

A Onda Roxa do Minas Consciente, que será válida por 15 dias, tem caráter impositivo, conforme anunciou o governador Romeu Zema. Dessa forma, todos os 853 municípios mineiros devem aderir às medidas ainda mais restritivas no combate à Covid-19 no estado.

Inicialmente, a decisão também previa a paralisação do Campeonato Mineiro, porém, após conversas com a Federação Mineira de Futebol (FMF), o governo recuou, mantendo a disputa da quinta rodada do estadual, que acontece neste final de semana e conta com o clássico entre América-MG e Cruzeiro, além de Atlético-MG e Coimbra.

Foto: Igor Sales / Cruzeiro

Mesmo assim, isso não garante que o Mineirão não será paralisado após a conclusão da próxima rodada. Isso porque na segunda-feira, dia 22 de março, a FMF irá se reunir novamente com o governo do estado para decidir o que irá acontecer com as rodadas seguintes da competição.

Caso o regional não seja paralisado, a Federação terá que alterar o horário de alguns duelos, por conta do novo toque de recolher que está previsto na Onda Roxa.

Além disso, o estado de Minas Gerais receberia algumas partidas de outros estados, como São Bento e Palmeiras, pelo Paulistão, e os duelos de Vasco, Avaí e Criciúma pela Copa do Brasil. Porém, a nova fase do programa Minas Consciente proibiu a realização de partidas entre times de fora do estado.

Cabe destacar que, após a paralisação do Paulistão, a Federação Paulista de Futebol (FPF) passou a procurar outros estados para sediar as partidas da competição, e Minas Gerais surgiu como o grande favorito.

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, inclusive, havia liberado a realização dos jogos do Campeonato Paulista na capital mineira, o que agora não irá mais acontecer devido às novas medidas para a contenção da Covid-19.

A pandemia em Minas Gerais

Assim como muitos estados brasileiros, Minas Gerais vive seu momento mais crítico desde o início da pandemia.

Nesta quarta-feira (17), o estado registrou novos recordes de mortes e de contágio em apenas um dia. Foram 314 óbitos e 11.045 novos casos em apenas 24 horas, os números mais altos desde março do ano passado.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), ao todo, o estado já ultrapassa a casa das 21 mil mortes e se aproxima da marca de um milhão de casos confirmados da doença.

Ainda segundo a entidade, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) já chega a 86,44%