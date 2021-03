O que acontece com jogos de Palmeiras, Vasco, Avaí e Criciúma marcados para MG?

Os duelos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil estão sofrendo alterações após nova determinação do governo mineiro

A partir de quarta-feira (17), Minas Gerais, conforme decreto do governo, entra na Onda Roxa, do programa Minas Consciente, no intuito de conter os avanços da pandemia. Nesta fase, estão proibidos jogos de futebol de times de fora do estado, o que pode interferir em partidas da primeira fase da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Assim como aconteceu em São Paulo, Minas Gerais adotou a bandeira roxa, a mais restritiva de todas, por um período de 15 dias, a fim de conter a pandemia de Covid-19, que vive novo aumento de casos diários. Na primeira semana, quatro jogos de futebol podem ser impactados pela determinação.

São Bento x Palmeiras (Paulistão), Caldense x Vasco, Palmas x Avaí e Marília x Criciúma (Copa do Brasil), são os quatro duelos que, no meio de semana, estavam marcados para acontecer em Belo Horizonte e interior mineiro. Alguns, já sofreram alterações.

São Bento x Palmeiras

O duelo atrasado da terceira rodada do Campeonato Paulista foi transferido para Belo Horizonte por conta da fase roxa do Plano São Paulo, que proíbe jogos de futebol no estado.

Agora, com as restrições em Minas Gerais, o duelo acabou suspenso pela Federação Paulista de Futebol, que ainda está batalhando pela volta do esporte em São Paulo.

Caldense x Vasco

O jogo da Copa do Brasil vai poder acontecer em solo mineiro, já que a proibição atual é apenas para jogos em que ambos os times sejam de fora de Minas Gerais.

A única mudança, neste caso, foi em relação ao horário da partida. Antes, o jogo estava marcado para quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), e foi alterado para às 17h30 (de Brasília) para se adequar às determinações do governo mineiro.

Palmas-TO x Avaí

Assim como o jogo do Palmeiras, este duelo foi realocado para a Arena Independência por conta das determinações do governo no Tocantins, que restringem a realização de jogos no estado.

Até agora, porém, a CBF não se manifestou sobre alterações no duelo, marcado para quinta-feira (18), às 15h30 (de Brasília), e o Avaí, segundo o GE.com, segue com a programação inicial, de viajar à Belo Horizonte na noite desta terça-feira (16).

Marília x Criciúma

O duelo, que já sofreu três alterações desde a programação inicial, já foi transferido de local. Depois de mudança de horário e de cidade, por conta das restrições em São Paulo, o jogo, agora, será realizado em Cariacica, no Espírito Santo.

Por conta do novo local, a partida, marcada para quarta-feira (17), mudou para quinta-feira (18), também às 15h30 (de Brasília).

De acordo com as determinações do governador Romeu Zema (Novo), os jogos do Campeonato Mineiro estão mantidos, por envolverem times do estado de Minas Gerais.