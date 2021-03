Palmeiras e São Bento em Belo Horizonte causa indignação nos torcedores: “lá não tem Covid?”

Jogo atrasado pela terceira rodada do Paulistão acontecerá em Minas Gerais, após restrições do Governo de São Paulo com a pandemia do novo coronavírus

A partida entre Palmeiras e São Bento, atrasada pela terceira rodada do Paulistão, será disputada em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, na próxima quarta-feira (17). A notícia foi confirmada pela Federação Paulista de Futebol nesta segunda (15) e causou indignação em muitos torcedores, enquanto a entidade trabalha para derrubar a paralisação do Campeonato Paulista no estado de São Paulo.

Conforme anunciado pelo governador João Dória (PSDB) na semana passada, “atividades esportivas coletivas” estão proibidas no estado de São Paulo entre os dias 15 e 30 de março, como parte da “fase emergencial do Plano São Paulo”, com novas medidas para frear o avanço da Covid-19 no território paulista.

O estado passa por sua fase mais aguda da pandemia, com novos recordes de contágio e ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Mesmo assim, os clubes e a FPF acreditam que o futebol seja um meio seguro e que, por conta disso, não há a necessidade de paralisar o Paulistão. Dessa forma, a Federação paulista procura novas cidades para dar continuidade a competição, que teve sua última rodada em São Paulo disputada neste final de semana, quando o Palmeiras venceu a Ferroviaria por 2 a 0.

Assim, a entidade anunciou nesta segunda-feira (15) que a partida entre Palmeiras e São Bento, jogo atrasado da terceira rodada do Paulistão, será disputada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na próxima quarta (17), no estádio Independência. Todos os custos de viagem e estadia de árbitros e delegações serão bancados pela FPF.

A decisão um tanto quanto polêmica causou indignação em muitos torcedores, por conta do momento grave da pandemia, e também por realizar o campeonato estadual fora de São Paulo.

Que história é essa do Palmeiras jogar em BH pelo Paulistão?

Povo acha que em Minas tem covid não? Belo Horizonte não tem leito, por sinal. — Flávya Pereira (@FlavyaPereira) March 15, 2021

Era o que faltava para perder o valor de vez. Paulista virar campeonato Mineiro. FPF confirmou que o jogo São Bento x Palmeiras será, em BH, no Horto. É mais um indício que o Paulista não terá jogos por aqui até o dia 30 pela fase de restrição do COVID @fpf_oficial @palmeiras pic.twitter.com/J9bBLkjLGA — L C Quartarollo (@LQuartarollo) March 15, 2021

#Palmeiras deveria se negar a jogar em BH. Se há risco sanitário aqui, há ainda mais lá e com viagem... — Fabio Di Jorge Bicampeão da América ⓟ (@FabioDiJorge) March 15, 2021

Palmeiras vai jogar o campeonato Paulista em BH kkkkk que piada — Diogo 👑👑👑💚 (@diogobrigide) March 15, 2021

São Bento x Palmeiras em BH é o treco mais alternativo na história do clube, disparado. Mais alternativo que enfrentar o Nacional-URU no Humberto Reale nos anos 50, ou a seleção sub-20 da Arábia Saudita. Ah, teve um amistoso contra Cuba também. — Guilherme Giavoni (@guigiavoni) March 15, 2021

Absurdo a Federação Paulista de Futebol e clubes driblarem a proibição de jogos no Estado SP,. Levar o jogo Palmeiras x São Bento , é surreal. OU eles pensam que em BH a #COVID19 está controlada? #BBDebates — Euclides Neto (@EuclidesNetoRJ) March 15, 2021

Enquanto isso, a FPF ainda discute com o Governo de São Paulo e com o Ministério Público alternativas para derrubar a restrição do futebol no estado paulista. Após as reuniões desta segunda com o governo e com o MP, a entidade agendou uma reunião para esta terça com os clubes que disputam o Paulistão.

Itapetininga e Brasília vão mandar seus jogos das quartas da SUPERLIGA em Contagem/BH. No futebol, jogos entre Palmas x Avai e São Bento x Palmeiras já estão confirmados no Independência. Há nos bastidores negociação para que novas partidas de estaduais sejam transferidas para BH — Pedro Rocha (@novaesrocha1) March 15, 2021

2 coisas que me intriga...



1° Como governo de Minas, pode aceitar isso.



2° Como fazer um campeonato paulista fora do estado.



Será que não era viável esperar até o dia 30? 🤷‍♀️ — Camila Miranda (@CamilaM56264174) March 14, 2021