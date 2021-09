TNT/Warner promovem feito inédito nas transmissões de futebol do Brasil com a contratação das duas profissionais

A TNT Sports contratou duas mulheres que vão fazer parte da equipe de transmissão de futebol do canal - que inclui a Champions League na HBO Max. A narradora Camilla Garcia e a comentarista Giovana Kill passam a fazer parte de um time que conta ainda com André Henning, Mauro Beting, Vitor Sergio Rodrigues, Jorge Iggor e outros. Será a primeira vez que a empresa terá uma narradora e uma comentarista em suas transmissões de forma oficial.

O fato também é histórico no Brasil, já que esta será a primeira vez que uma narradora e uma comentarista participaram de uma transmissão de Champions League. As novas contratadas da TNT Sports já participaram das transmissões do canal na primeira rodada da fase de grupos.

Camilla irá a partida entre Lille e Wolfsburg, às 16h de terça-feira, dia 14, (de Brasília), pelo Grupo G. Já Giovana comentará o jogo entre Dínamo de Kiev e Benfica, no mesmo horário, Gelo grupo E. Os torcedores podem acompanhar as partidas através da HBO Max.

Ambas foram destaque de um programa produzido pelo Esporte Interativo (antigo nome da TNT Sports), em 2018, que selecionava mulheres para narrarem os jogos da Champions League, mas que aconteceu somente naquele ano. Agora, tanto Camilla quanto Giovana passam a ter acordos fixos com o canal.

Camila Garcia já fez narração para e-Sports, além de participar de eventos presenciais no Sesc, webrádios e outras transmissões em serviços de streaming. "Estou voltando parara o lugar que me permitiu sonhar em ser uma narradora. Muito feliz por ter a chance de narrar o melhor campeonato do mundo. Sem dúvida, é um sonho realizado", comentou.

Giovana Kiill também comentou em suas redes sociais sobre essa nova oportunidade. "Nos últimos 3 anos abdiquei de muitas coisas em busca do meu sonho de comentar a Champions. Mostrei o que sabia e o que podia fazer no meu canal no YouTube, o Futebol das Europa. O público reconheceu a qualidade do meu trabalho, assim como o time da TNT Sports. Ser uma das primeiras mulheres no Brasil a comentar em transmissões de futebol masculino é um golaço meu, mas com uma belíssima assistência do time todo da TNT Sports. Agradeço por me permitirem realizar esse sonho e sem restrições”, diz ela.

Além de Giovana e Camila, a Warner Media também fechou a contratação de outros três comentaristas e um narrador: são eles Fernando Campos, Victor Canedo e Rafael Oliveira (que teve passagem pelos canais Disney), além de Leandro Mamute, para narração.

O torcedor pode acompanhar as novas contratações nas partidas da Champions League 2021/22, que são transmitidas com exclusividade no HBO Max, serviço de streaming, além das partidas na TNT Sports e no Space, na TV fechada. E ainda, acompanhar um jogo por rodada no SBT, na TV aberta, a partir desta edição.