Cafu diz que Neymar jogaria no Brasil de 2002 e crê em Daniel Alves na Copa de 2022

O atacante Neymar teria lugar na seleção brasileira de 2002 campeã do mundo, na opinião de Cafu. O capitão do título na Coreia/Japão pelo Brasil, no entanto, não disse no lugar de qual pentacampeão o jogador do Paris Saint-Germain poderia atuar. Cafu é o convidado especial do programa Goal BetShow, comandado por Bruno Laurence, que será transmitido em live durante o clássico entre Corinthians e São Paulo, nesta quarta-feira (30).

"O Rivelino falou que o Neymar caberia na seleção de 1970 no lugar do Tostão. Estamos falando de uma lenda campeã do mundo, o Tostão. O Neymar também é uma lenda. Está prestes a ser campeão do mundo. Quem sou eu pra discutir com meu glorioso amigo Rivelino? Ele poderia ter lugar na seleção de 1970, como poderia ter lugar na seleção de 2002. Se estivesse jogando em 2002 da mesma maneira que está jogando agora, ele teria lugar na seleção brasileira em qualquer parte do campo", afirma Cafu em entrevista à Goal.

"Quem eu tiraria? Não sei, precisaria ver o momento de cada jogador para ver quem não está num momento bom, e se Neymar tivesse nesse momento, ele seria o cara da seleção brasileira de 2002 campeã do mundo", prosseguiu.

O capitão do penta também opinou sobre a possível ida de Daniel Alves para a Copa do Catar, em 2022. Cortado da seleção brasileira da Copa América por causa de uma lesão, o camisa 10 do São Paulo foi chamado para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio por André Jardine.

"Daniel Alves já não vinha jogando há muito tempo devido à lesão dele. Não foi convocado para a Copa América devido a essa lesão, mas até a Copa do Mundo tem muito tempo ainda. Se o Daniel Alves tiver condições... tecnicamente, nós sabemos que tem, fisicamente se ele estiver bem com certeza levaria ele para a Copa do Mundo do Catar em 2022. Claro, até lá tem um tempo ainda e muita coisa pode acontecer, mas é um jogador experiente, de grupo e que pode ajudar muito a seleção brasileira".