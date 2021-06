Rivellino diz que Neymar jogaria no Brasil de 1970 e aponta quem sairia do time

De acordo com o ex-jogador, o camisa 10 da atual seleção poderia ser titular no time que conquistou o tricampeonato mundial no México

Comparar atletas do presente e do passado é algo comum não apenas no futebol, mas no esporte como um todo. Imaginar também como seria um time dos dias atuais com um craque do passado também é algo corriqueiro. Rivellino, um dos grandes jogadores da história do futebol, fez o exato oposto, imaginando como o time do Brasil campeão do mundo em 1970 seria com Neymar.

A equipe que conquistou o tricampeonato mundial naquele ano no México é lembrada até hoje como um dos melhores times da história do futebol. Rivellino, naquela época, disputada sua primeira Copa do Mundo. Mesmo assim, foi um dos protagonistas no time de Pelé, Carlos Alberto Torres e companhia.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ao Arena SBT, comentou que Neymar, atual grande figura do futebol nacional, poderia fazer parte daquele grupo e atuar até como titular do time.

"Tem um detalhe, infelizmente, falta o título [para Neymar]. Um Mundial, é um carimbo. Em 1970, ele jogava. Pela qualidade dele, jogaria. Tostão sairia", disse o ex-jogador. Rivellino apontou outro grande da história do futebol brasileiro que poderia ter um lugar no time. "Outro jogador que jogaria em 1970 é o Romário".

O time que entrou na final da Copa do Mundo de 1970, e venceu a Itália por 4 a 1, tinha: Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito, Everaldo, Clodoaldo, Gérson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivellino. Zagallo era o treinador do esquadrão. Nesta segunda-feira (21), o tricampeonato mundial da seleção brasileira completou 51 anos.

De volta para 2021, Neymar e o elenco da seleção brasileira se prepara para um novo desafio na Copa América 2021. O Brasil enfrenta a Colômbia na próxima quarta-feira (23), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A equipe de Tite lidera o Grupo B com seis pontos nos dois primeiros jogos.