São Paulo perde Daniel Alves e Benítez para final; Luciano e Éder podem voltar

Camisa 10 teve problema no joelho, e argentino sentiu lesão muscular. Tricolor acredita em volta de atacantes

O São Paulo não terá Daniel Alves e Benítez na final deste domingo (23), contra o Palmeiras, no Morumbi, depois de ter detectado um problema no joelho. Nos bastidores, fala-se de uma lesão no ligamento colateral, a princípio sem tratamento cirúrgico para o camisa 10. O Tricolor, inclusive, acredita que Daniel será cortado da Seleção Brasileira - ele foi convocado pelo técnico Tite para os próximos jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Martín Benítez, por sua vez, sentiu uma lesão muscular: o clube confirmou se tratar de um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda. Nesses casos, o tempo de recuperação estimado internamente é de três a quatro semanas.

Mais artigos abaixo

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Daniel Alves, com um trauma no joelho direito, realizará exames nesta tarde.



Benitez teve diagnosticado um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda, já iniciou tratamento e será avaliado periodicamente. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 21, 2021

Por outro lado, o São Paulo acredita nas voltas dos atacantes Luciano e Éder diante do Palmeiras. Os dois desfalcaram o time na primeira final no Allianz Parque.

No primeiro jogo da final paulista, que terminou em um empate sem gols, Igor Vinicius substituiu Daniel Alves, e Igor Gomes ganhou a vaga de Benítez.