Cádiz x Real Madrid ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela 29ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Real Madrid visita o Cádiz na tarde deste sábado (14), no estáduo Nuevo Mirandilla, em Cádiz, a partir das 16h (de Brasília), em duelo válido pela 29ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em 14º lugar com 31 pontos, o Cádiz vem de vitória e busca um novo triunfo para permanecer distante da zona de rebaixamento. Juan Cala, Jon Ander Garrido e Joseba Zaldua, com problemas físicos, são dúvidas.

Do outro lado, o Real Madrid perdeu o jogo passado, mas segue na vice-liderança, com 59 pontos. Os Merengues não poderão contar com Mendy, lesionado, mas chegam empolgados pela vitória sobre o Chelsea nas quartas da Champions League.

Prováveis escalações

Cádiz: Gil; Carcelen, Hernandez, Fali, Espino; Bongonda, Fede, Alcaraz, Sobrino; Guardiola, Ramos.

Desfalques

Cádiz

Gonzalo Escalante e Brian Ocampo estão no departamento médico.

Real Madrid

Ferland Mendy está machucado.

Quando é?