Um criador de conteúdo provocou uma onda de indignação entre os adeptos do Real Madrid, depois de cortar o cabelo de um dos presentes nas bancadas do Estádio “Santiago Bernabéu”, durante o jogo da equipa contra o Bayern de Munique, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Durante os minutos decisivos do encontro, enquanto a equipa merengue tentava empatar o resultado frente à equipa bávara, pareceu que dois adeptos nas bancadas não se importavam com o desenrolar da partida, que terminou com vitória do Bayern (2-1) na capital espanhola.

Em vez de acompanhar os acontecimentos do confronto, a dupla decidiu aproveitar o momento para criar conteúdo, com um deles — um barbeiro em busca de fama — a cortar o cabelo do outro dentro das bancadas.

O barbeiro, um inglês residente em Gibraltar e que tem cerca de 1200 seguidores no “Instagram” com o nome Nogz_barbers, tentou aproveitar o grande evento para conseguir uma promoção rápida para si próprio.

Apesar da importante vitória conquistada pelo Bayern de Munique, este momento gerou ampla polémica nas redes sociais, onde o vídeo foi amplamente partilhado e recebeu críticas duras dos adeptos.

A rede francesa RMC Sport نقلou que um adepto descreveu a cena como “nojenta”, enquanto outros apontaram que este comportamento atrapalhou a visão de alguns presentes no estádio.

Este incidente também levantou outras questões, sobretudo: como é que o barbeiro conseguiu levar a máquina de cortar cabelo para as bancadas?

O episódio reflete um fenómeno crescente: a presença de alguns influenciadores nos estádios à procura de momentos polémicos ou de “trend”, mesmo que isso seja à custa do ambiente do jogo.

Há poucas semanas, o Estádio “Santiago Bernabéu” registou um caso semelhante, quando um adepto do Real Madrid se queixou da presença de “criadores de conteúdo no TikTok a gritar durante todo o jogo”, durante a grande vitória da equipa sobre o Elche no campeonato espanhol.

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