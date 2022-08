Brusque x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (12), pela 24ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Brusque e Ponte Preta se enfrentam nesta sexta-feira (12), no Augusto Bauer, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com duas vitórias consecutivas e um empate nos últimos três jogos, a Ponte Preta aparece na 11ª posição com 29 pontos.

Para o confronto, Hélio dos Anjos não poderá contar com Fábio Sanches, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Guilherme Souza é o mais cotado para assumir a posição.

Com seis jogadores pendurados (Caíque França, Mateus Silva, Felipe Amaral, Fraga, Fessin e Da Silva), o treinador pode realizar algumas mudanças na equipe titular já visando o clássico com o Guarani no próximo dia 20.

Do outro lado, o Brusque, com 25 pontos, entra em campo buscando a recuperação. Nos últimos sete jogos, foram cinco empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

Possível escalação do BRUSQUE: Jordan; Zé Mateus, Éverton Alemão, Wallace Reis e Airton; Rodolfo Potiguar, Wagner Balotelli e Álvaro; Alex Sandro, Patrick e Fernandinho.

Possível escalação da PONTE PRETA: Diogo Silva; Raul Prata, Wellington Carvalho. Iago Mendonça e Guilherme Lopes; Claudinei, Yago e Rafael Longuine; Paulinho Moccelin, Emerson Negueba e Anselmo Ramon.

Desfalques da partida

Brusque:

Diego Jardel, Luiz Antônio, Pará e Toty: departamento médico.

Ponte Preta:

Danilo Gomes e Thiago Oliveira: lesionados.

Quando é?

JOGO Brusque x Ponte Preta DATA Sexta-feira, 12 de agosto de 2022 LOCAL Augusto Bauer - Brusque, SC HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Marcio Gleidson Correia Dias (PA)

Quarto árbitro: Edson da Silva (SC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Brusque

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 1 x 1 Sampaio Corrêa Série B 4 de agosto de 2022 CSA 1 x 0 Brusque Série B 9 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Brusque Série B 20 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília) Brusque x Londrina Série B 27 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília)

Ponte Preta

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 1 Ponte Preta Série B 5 de agosto de 2022 Ponte Preta 3 x 1 Vasco Série B 9 de agosto de 2022

Próximas partidas