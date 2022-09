Brusque x Criciúma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (1), pela 32ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Brusque e Criciúma se enfrentam neste sábado (1), às 11h (de Brasília), no estádio Augusto Bauer, pela 32ª rodada da Série B. O torcedor pode acompanhar ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Há três jogos sem vencer, o Brusque viu sua situação se complicar na tabela, ficando em 1º lugar, com 31 pontos. A única ausência na equipe mandante será Crislan, suspenso.

Já o Criciúma não perde há três partidas e quer ganhar o clássico para se manter na parte de cima da tabela. O Tigre está na nona posição, com 43 pontos somados.

Escalações:

Escalação do provável BRUSQUE: Belliato, Pará, Ianson, Wallace, Alex Ruan, Rodolfo Potiguar, Felipe Manoel, Luiz Antonio, Toty, Paulo Baya e Alex Sandro.

Escalação do provável CRICIÚMA: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Rayan e Hélder; Marcos Serrato, Arilson, Fellipe Mateus e Thiago Alagoano; Hygor e Lohan.

Desfalques

Brusque

Crislan, suspenso, é baixa no time mandante.

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: estádio Augusto Bauer, Brusque - SC

• Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden (árbitro), Jorge Eduardo Bernardi e Fernanda Kruger (assistentes), William Machado Steffen (Quarto árbitro) e Adriano de Assis Miranda (AVAR)