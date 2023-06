Brusque x Figueirense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela nona rodada; veja como acompanhar na internet

O Brusque encara o Figueirense na tarde deste sábado (17), a partir das 19h, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, pela nona rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view, e do DAZN no Nosso Futebol+, no streaming.

Vindo de derrota fora de casa, o Brusque conta com o apoio de sua torcida para se recuperar na competição. O time quadricolor é o nono colocado, com 11 pontos, e terá o retorno do técnico Luizinho Lopes, que cumpriu suspensão na rodada passada.

Já o Figueirense também perdeu no jogo anterior, porém em seus domínios. Desta forma, o Figueira caiu para o 12º lugar, com 10 pontos, e sabe que precisa voltar a ganhar para se manter longe da zona de rebaixamento.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Brusque venceu seis vezes, o Figueirense nove, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Toty, Éverton Alemão, Wallace e Airton; Rodolfo, Madison e Diego Tavares; Cléo Silva, Olávio e Guilherme Queiróz. Técnico: Luizinho Lopes..

Figueirense: Wilson; Léo Maia, Guilherme Souza, Barba e Vinícius Nucci; Robson Alemão, Léo Baiano e Cesinha; Marquinho, Gustavo França e Gledson. Técnico: Alexandre Reis (interino).

Desfalques

Brusque

Sem desfalques confirmados.

Figueirense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?