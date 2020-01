Arsenal tem reunião para negociar a contratação de Bruno Guimarães

Athletico Paranaense espera receber de 25 a 30 milhões de euros (R$ 116 a R$ 139 milhões) pela transferência

O deu mais um passo na tentativa de fechar a contratação de Bruno Guimarães. A Goal apurou que o diretor de futebol Edu Gaspar tem uma reunião em Londres entre sexta-feira e sábado com os representantes do jovem volante do Paranaense.

Até o momento, os ingleses não entregaram uma oferta oficial pelo jogador de 22 anos, o que deve acontecer nos próximos dias. O Furacão espera receber de 25 a 30 milhões de euros (R$ 116 a R$ 139 milhões) pela transferência.

Alvo recente de , , e, principalmente, , que, aliás, teve recusada uma oferta de 20 milhões de euros, com mais 5 milhões de euros por produtividade (metas atingidas), o volante há anos é observado pelos Gunners, antes mesmo de ter chegado ao clube paranaense.

Portugueses de olho

O Benfica, vale destacar, ainda não desistiu de contratar Bruno Guimarães, que tem passaporte espanhol e atualmente está concentrado com a Pré-Olímpica (Sub-23). Mantém a proposta na mesa enquanto aguarda o desenrolar das negociações paralelas.