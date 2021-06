Bruno Fernandes ainda tem uma missão em Portugal: sair da sombra de Cristiano Ronaldo

Atuando em uma função diferente na seleção portuguesa, a estrela do Manchester United ainda não deslanchou na Euro 2020

A seleção portuguesa pode até ter alguns dos melhores jogadores do futebol na atualidade, mas eles precisam aparecer. O jogo contra a Alemanha no último sábado (19), mostrou que Portugal sente falta do brilho de seus craques e um deles, em especial, ainda "não apareceu" na Euro 2020: Bruno Fernandes.

Uma das causas que resultou na derrota na Allianz Arena foi a perda das batalhas no meio de campo. E Bruno Fernandes não pode ser responsabilizado sozinho por todos os problemas de seu time, mas ele é, sim, parte do problema.

Fernandes é mais do que um armador no meio-campo do Manchester United, um dos corações da equipe e um dos principais jogadores que podem fazer a diferença no terço final do campo. No entanto, pouco disso foi visto nos dois jogos de Portugal na Euro, tanto contra a Hungria quanto contra a Alemanha.

Na partida contra os alemães, foi substuído aos 19 minutos do segundo tempo. Antes, deu apenas um passe para grande chances. Não chutou, não driblou e não interceptou nenhuma jogada dos adversários. O meia de 26 foi muito discreto em grande parte do jogo.

"Nós jogamos com 11 jogadores, mas nessas duas partidas, Bruno Fernandes estava em campo mas não jogou", criticou o compatriota José Mourinho, ex-treinador do Manchester United ao talkSPORT. "Espero que ele apareça contra a França, porque ele é um jogador com um potencial incrível. Ele pode dar assistências, ele pode fazer gols, pode bater pênaltis e faltas. Ele tem muito a dar, mas nas duas primeiras partidas ele não estava lá".

Nos treinos da seleção portuguesa, pode-se ver algo curioso. Em um dia quente de Budapeste, a maioria dos jogadores de Portugal procurava uma sombra, enquanto que Cristiano Ronaldo seguia em pé no campo. E é essa mesma sensação que se tem durante os jogos da seleção.

Bruno Fernandes precisa sair desta sombra e ele demonstrou nos últimos 18 meses que tem muito a dar. São 40 gols e 25 assistências com a camisa do United no período. Mas esse protagonismo, como não poderia ser diferente, pertence a Cristiano Ronaldo na seleção nacional.

De certa forma, é como se ele aceitasse que cabe apenas a Cristiano Ronaldo assumir o protagonismo da equipe ou até mesmo motivar os companheiros. Nos treinos, no entanto, Fernandes se dedica muito e briga por todas as jogadas. É preciso ver mais disso nos jogos.

Cristiano Ronaldo, com três gols e uma assistência até ao momento, continua a provar porque continua a ser o principal homem de Portugal. Porém, se Portugal quiser manter o título que conquistou há cinco anos, vai precisar de mais do que o camisa 7 para disparar. Não há, então, ocasião maior ou melhor do que um confronto com os atuais campeões mundiais para Fernandes finalmente aparecer na Euro 2020 e carimbar a vaga portuguesa às oitavas de final.