Portugal x França: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta quarta-feira (23), pela terceira rodada do grupo F da Eurocopa; saiba como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vale vaga nas oitavas de final! Portugal e França se enfrentam nesta quarta-feira (23), em Budapeste, a partir das 16h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo F da Euro 2020. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portugal x França DATA Quarta-feira, 23 de junho de 2021 LOCAL Puskas Arena, Budapeste - HUN HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)

Assistentes: Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar (ESP)

Quarto árbitro: Ovidiu Haţegan (ROU)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

ONDE VAI PASSAR?



Bleus buscam a classificação na Eurocopa/ Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que irá transmitir o duelo desta quarta-feira (23). Na Goal, você pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PORTUGAL

Após ser derrotada pela Alemanha, Portugal junta os cacos para buscar o triunfo que pode garantir a sua classificação às oitavas de final da Eurocopa. Para o duelo desta quarta, os lusos seguem sem poder contar com João Felix e Nuno Mendes. Já Cristiano Ronaldo, que nunca balaçou as redes contra os franceses, está confirmado.

Provável escalação da Portugal: Patricio; Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro; Pereira, Sanches, Fernandes; B.Silva, Ronaldo, Jota.

FRANÇA

Do outro lado, a França está invicta na competição europeia (uma vitória e um empate), e vai atrás do triunfo para selar a sua classificação na primeira posição do grupo. O técnico Didier Deschamps tem todos os jogadores disponíveis.

Les Bleus ont effectué une séance à huis clos ce soir en préparation du match de mercredi face au Portugal #FiersdetreBleus



Provável escalação de Alemanha: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Kante, Pogba, Tolisso; Griezmann; Mbappe, Benzemae, Muller, Gnabry.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PORTUGAL

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 2 x 4 Alemanha Eurocopa 19 de junho de 2021 Hungria 0 x 3 Portugal Eurocopa 15 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Catar x Portugal Amistoso 4 de setembro de 2021 A definir Azerbaijão x Portugal Eliminatórias Copa do Mundo 2022 7 de setembro de 2021 13h (de Brasília)

FRANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Hungria 1 x 1 França Eurocopa 19 de junho de 2021 França 1 x 0 Alemanha Eurocopa 15 de junho de 2021

Próximas partidas