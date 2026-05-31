Brobbey é totalmente sincero sobre o que pensa da situação atual do Ajax

Brian Brobbey continua acompanhando de perto o Ajax, conforme revelou uma entrevista detalhada à revista Voetbal International. O atacante do Sunderland sabe que seu antigo clube passou por um ano decepcionante, enquanto ele próprio teve uma temporada de estreia bem-sucedida na Premier League.

Brobbey foi vendido na temporada passada por 20 milhões de euros pelo Ajax, clube do qual o atacante se despediu em meio a alguma controvérsia. Apesar disso, o amor pelo clube de Amsterdã não esfriou. “Não, não, com certeza não, o Ajax está e sempre estará no meu coração. Eu ainda tento assistir a todos os jogos, no meu iPad. Não foi uma temporada fácil, não é legal ver o Ajax assim, para ser sincero. Chato, chato, sim.”

Apesar do quinto lugar na Eredivisie e de apenas uma vaga na fase preliminar da Conference League, Brobbey acredita que o Ajax vai se recuperar. “Eles contrataram um novo diretor técnico (Jordi Cruijff, red.) e também vai chegar um novo treinador, pelo que vi. Então, espero que tudo dê certo, sim.”

Brobbey marcou apenas sete gols em seu último ano no Ajax. “Não foram muitos gols, mas outras coisas, como segurar a bola e ajudar a equipe, correram bem. Farioli disse que eu devia sempre seguir em frente e que, aos olhos dele, eu era muito importante. Isso foi o que tirei daquele ano: que devo sempre seguir em frente. Pois ele sempre me colocava em campo.”

“Não foi a temporada que eu esperava no Ajax, mas ele me considerava importante e via o que eu fazia pela equipe. Então, na verdade, eu vejo isso com bons olhos”, disse Brobbey, relembrando o passado, que, com o Sunderland, conseguiu surpreendentemente garantir uma vaga na Liga Europa na última rodada da temporada.

“Na verdade, eu esperava que o Ajax também chegasse à Liga Europa, para que talvez pudéssemos jogar contra eles. Teria sido legal voltar à Johan Cruijff Arena, mas, enfim, infelizmente”, disse o atacante holandês que joga na Inglaterra.

Para Brobbey, o foco agora é a Copa do Mundo com a seleção holandesa. O técnico Ronald Koeman convocou o atacante para a lista de 26 jogadores para a fase final do torneio.