Bristol City x Manchester City ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Inglaterra

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), pelas oitavas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

O Bristol City recebe o Manchester City na tarde desta terça-feira (28), às 17h (de Brasília), no Ashton Gate, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming

Em casa, o Bristol tenta surpreender o forte rival, após passar por Swansea (1 a 1 e 2 a 1) e West Bromwich (3 a 0) nas fases anteriores.

Já o Manchester United avaçou às oitavas de final com vitórias sobre Everton (3 a 1) e Reading (3 a 1). Além disso, os Red Devils conquistaram a Copa da Liga Inglesa e agora querem seguir em busca de seu segundo troféu na temporada.

Prováveis escalações

Escalação do Bristol City: O'Leary; Tanner, Vyner, Kalas, Pring; James, Williams; Sykes, Scott, Bell; Wells.

Escalação do Manchester City: Ortega; Lewis, Dias, Ake, Gomez; Silva, Phillips, Gundogan; Mahrez, Alvarez, Foden.

Desfalques

Bristol City

Rob Atkinson, Ayman Benarous, Kal Naismith, Kane Wilson e Tommy Conway estão no departmento médico.

Manchester City

John Stones segue em recuperação.

Quando é?