Brighton x Manchester United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa da Inglaterra

Equipes entram em campo neste domingo (23), pela semifinal da FA Cup; veja como acompanhar na TV e na internet

Brighton e Manchester United se enfrentam neste domingo (23), às 12h30 (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, pela semifinal da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming

Após ser eliminado da Europa League com uma derrota por 5 a 2 para o Sevilla (placar agregado), o Manchester United agora concentra sua atenção em um jogo decisivo para garantir uma vaga na final da FA Cup. A equipe teve um bom desempenho no torneio, tendo vencido o Everton, Reading, West Ham e Fulham, todos por 3 a 1.

Já o Brighton chega embalado com a vitória sobre o Chelsea por 2 a 1 na última rodada da Premier League. Na Copa da Inglaterra, a equipe eliminou o Middlesbrough por 5 a 1, o Liverpool por 2 a 1, o Stoke City por 1 a 0 e o Grimsby Town por 5 a 0.

Durante os 29 jogos disputados entre Manchester United e Brighton, o Manchester United saiu vitorioso em 19 oportunidades, enquanto o Brighton conseguiu apenas cinco vitórias, além de cinco empates. No último confronto válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, o Brighton venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst.

Brighton: Sanchez; Gross, Webster, Dunk, Estupinan; Caicedo, Mac Allister; March, Enciso, Mitoma; Welbeck.

Desfalques

Manchester United

Harry Maguire foi suspenso após receber o segundo cartão amarelo durante a vitória do Manchester United sobre o Fulham nas quartas de final. Além dele, o time também terá os desfalques de Lisandro Martinez, Raphael Varane, Tom Heaton, Alejandro Garnacho e Donny van de Beek.

Brighton

Joel Veltman e Evan Ferguson, com problemas na coxa e no tornozelo, respectivamente, são desfalques, e se juntam a Jakub Moder, Tariq Lamptey, Adam Lallana e Jeremy Sarmiento no departamento médico.

Quando é?