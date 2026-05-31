Brian Brobbey elogia o “novo Kenneth Taylor” e conta isso rindo ao próprio

A pedido do Algemeen Dagblad, Brian Brobbey faz uma retrospectiva de sua temporada de estreia com a camisa do Sunderland. O ex-atacante do Ajax vê uma diferença muito clara de nível entre a Vriendenloterij Eredivisie e a Premier League.

“É muito bom poder mostrar o meu valor, mas também é extremamente difícil”, reconhece Brobbey uma semana após a última partida da Premier League, uma vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea. “Aqui, todos são fisicamente fortes e inteligentes. Por isso, você precisa estar ligado em todas as partidas. Mesmo quando é preciso enfrentar o Wolves ou o Burnley. Toda semana. Você simplesmente não pode relaxar.”

Brobbey encerrou a temporada muito bem-sucedida do Sunderland com um total de sete gols. “Poderia ter sido mais, mas, considerando de onde eu venho, acho que evoluí bastante. Na próxima temporada, espero chegar aos dois dígitos”, disse o ambicioso atacante, que nunca esquecerá um gol em particular.

Em novembro, o Sunderland caminhava para uma derrota por 1 a 2 contra o Arsenal, que viria a ser campeão, até que Brobbey, nos acréscimos, salvou um ponto com uma jogada acrobática. “Aquele gol me deu um impulso enorme. Foi também um momento em que senti que meu lugar era naquele nível.”

Brobbey disse que marcou seu gol mais bonito contra o Tottenham Hotspur. “Uma jogada combinada muito bonita com Enzo Le Fée. Enzo é um ótimo camisa 10, com quem me dou muito bem. Ele é o meu novo Kenneth Taylor. Eu disse isso ao Kenneth também. Ele não ficou contente, mas me entendeu, haha.”

Outro momento de destaque aconteceu em março. Brobbey marcou nos acréscimos contra o arquirrival Newcastle United, garantindo mais uma vitória do Sunderland no clássico sempre acirrado. “Esse foi o mais importante. Para os torcedores e para mim. Vi o quanto a partida significava para a cidade e para nossos fãs. Nunca vou esquecer a alegria deles depois daquele gol.”

Brobbey não se arrependeu nem por um segundo de ter trocado o Ajax pela Premier League no ano passado. “É muito bom. A Premier League é um sonho, claro. E se você consegue se destacar na maior competição do mundo...”