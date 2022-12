Brest x Lyon ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Brest e Lyon entram em campo tarde desta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Francis-Le Blé, pela 16ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, ocupando o 16º lugar com 13 pontos, o Brest conta com o apoio de sua torcida para vencer se abrir distância para os rivais que estão abaixo na tabela.

Do outro lado, o Lyon é o oitavo colocado com 21 pontos e sabe que precisa vencer para se manter firme na luta por uma vaga nas competições europeias na próxima temporada.

Prováveis escalações

Escalação do provável Brest: Bizot; Herelle, Chardonnet, Brassier, Duverne; Camara, Belkebla, Lees-Melou; Del Castillo, Mounie, Honorat.

Escalação do provável Lyon: Lopes; Gusto, Diomande, Lukeba, Tagliafico; Faivre, Mendes, Aouar; Tolisso; Lacazette, Dembele.

Desfalques

Brest

Sem desfalques confirmados.

Lyon

Jerome Boateng é desfalque por lesão.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 28 de dezembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Francis-Le Bré, Brestois - FRA