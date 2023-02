Brasiliense x Gama ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Candango

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (3), pela segunda rodada do Estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Brasiliense e Gama se enfrentam na noite desta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Estádio Boca do Jacaré, pela segunda rodada do Campeonato Brasiliense. A partida terá transmissão ao vivo do Eleven, no streaming.

O Brasiliense estreou no Estadual com vitória por 3 a 0 contra o Ceilândia, enquanto o Gama bateu o Taguatinga, por 2 a 0. Agora, as duas equipes vão em busca da vitória para manter o 100% de aproveitamento no Candangão.

Prováveis escalações

Escalação do provável Brasiliense: Artur, Andrezinho, Keynan, Railon, Aldo, Tarta, Zotti, Aloísio, Luquinhas, Hernane Brocador, Alvinho.

Escalação do provável Gama: Ravel Pelegrini, Renan Brainer, Emerson, Tiago Santana, Júlio Lima, Welton Heleno, Serginho, Diogo Oliveira, Vitor Xavier, Michel Platini, Paolo.

Desfalques

Brasiliense

O lateral Andrezinho desfalca o Brasiliense.

Gama

Sem desfalques confirmados.

Quando é?