Brasiliense x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Verde

Na Boca do Jacaré, Brasiliense e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), às 20h (de Brasília), no Castelão, pelas quartas de final da Copa Verde. A partida ainda não tem transmissão confirmada.

O Brasiliense chegou às quartas após bater o Tocantinópolis por 4 a 2. Por outro lado, a equipe vem de derrota pelo campeonato estadual e caiu para a sétima posição. Além disso, o duelo não terá torcida mandante, pois o clube cumpre suspensão por invasão de campo na Série D de 2022.

Já o Goiás passou pelo União-MT na rodada passada (3 a 0). O Esmeraldino ganhou do Goiânia pelo estadual e garantiu vaga na semifinal. Os visitantes não perdem há 13 jogos.

As equipes já se enfrentaram 12 vezes, com sete vitórias do Goiás, duas do Brasiliense, além de três empates.

Prováveis escalações

Escalação do Brasiliense: Sucuri; Caetano, Gustavo Henrique, Railon e Gorduxo; Aldo, Tarta e Zotti (Gabriel Henrique); Tobinha, Yuri Mamute e Luquinhas.

Escalação do Goiás: Tadeu, Apodi, Sidimar, Edu, Hugo, Willian Oliveira, Jhonny Lucas, Julián Palacios, Kauan, Gabriel Novaes e Alessan.

Desfalques

Brasiliense

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?