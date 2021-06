Brasileiro Roger Ibañez, da Roma, desperta interesse do Real Madrid

Zagueiro de 22 anos entrou na mira do clube merengue e pode ser envolvido numa troca por Borja Mayoral

Depois da boa temporada de Eder Militão, o Real Madrid pode ter mais um brasileiro em seu sistema defensivo. Trata-se de Roger Ibañez, zagueiro da Roma. Segundo apuração da Goal, o jogador de 22 anos de idade está na mira do clube merengue, que estuda a possibilidade de fazer uma oferta ao time italiano.

O atacante Borja Mayoral pode ser um trunfo do Real Madrid para contratar Ibañez, uma vez que o jogador está cedido por empréstimo e os italianos têm a intenção de ficar com o atleta em definitivo. Em março deste ano, Ibañez renovou o contrato com a Roma até 2025.

O zagueiro brasileiro chegou ao clube italiano em janeiro de 2020 e rapidamente conquistou espaço na equipe. Na última temporada assumiu a titularidade absoluta e fez 40 jogos com a camisa da Roma. Ele também anotou dois gols.

Recentemente, o Real Madrid acertou a contratação de David Alaba. Versátil, o ex-Bayern de Munique pode atuar na lateral-esquerda, na zaga e até mesmo no meio-campo. O jogador, que não renovou o contrato com o time alemão, chegou sem custos ao time merengue e foi a primeira contratação para a temporada 2021-22.

Apesar da chegada de Alaba, o Real Madrid perdeu Sérgio Ramos, que se despediu do clube merengue na última semana. O zagueiro vestiu a camisa do clube espanhol por 16 anos e deixou um grande legado.