Brasileiro é cobrado por expulsão na Liga dos Campeões: "Nunca mais jogaria comigo"

Expulso durante derrota para o PSG na Champions League, Fred é cobrado por ídolo do Manchester United

O Manchester United perdeu para o PSG e se complicou na Liga dos Campeões. Expulso aos 25 minutos do segundo tempo, o brasileiro Fred foi um dos jogadores mais cobrados pela derrota. Michael Owen, ex-atleta dos Red Devils, não poupou o camisa 17 das críticas e afirmou que o meia “nunca mais jogaria” caso ele fosse o treinador da equipe.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com a derrota por 3 a 1, com direito a dois gols de Neymar, o United perdeu a chance de garantir uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões de modo antecipado. Agora, a classificação ficará para a última rodada, quando os ingleses enfrentam o , na .

Mais times

A expulsão de Fred aconteceu aos 25 minutos da segunda etapa, logo após Marquinhos colocar o em vantagem novamente, abrindo 2 a 1 no placar. O volante dos Red Devils já havia escapado de receber o cartão vermelho ainda no começo da partida, após empurrar a cabeça contra Leandro Paredes. Contudo, o árbitro, que revisou o lance na cabine de vídeo do VAR, resolveu contornar a situação com um cartão amarelo.

Mas mesmo tendo escapado da expulsão na primeira etapa, Fred acabou levando o segundo amarelo aos 70 minutos de jogo e deixou o United com um jogador a menos e atrás do placar.

"[O lance com Paredes] Era para cartão vermelho. Você é um homem adulto, não precisa fazer uma coisa petulante como essa para colocar sua equipe em risco”, criticou Michael Owen ao BT Sport. "Se eu fosse treinador e um dos meus jogadores fizesse isso, ele nunca mais jogaria comigo. É patético”, completou.

Mas Fred não foi o único criticado pelo ídolo dos Red Devils. Segundo o ex-atacante inglês, Ole Gunnar Solskjar também teve sua parcela de culpa no ocorrido, pois deveria ter tirado o brasileiro de campo após ele quase ser expulso no primeiro tempo.

“No geral, você tem que culpar Fred, mas também Solskjaer. O treinador tem que proteger a equipe nessa situação, então ambos são os culpados", comentou.

Com os resultados desta quarta-feira (02), PSG, United e RB Leipzig estão empatados com nove pontos pelo grupo H. Na última rodada da fase de grupos, os franceses recebem o Istanbul , enquanto o Manchester tem confronto direto com os alemães, fora de casa, e precisa de pelo menos um empate para seguir na competição.

"O PSG vai passar por isso. O duelo é entre e RB Leipzig", acrescentou Owen. "Ambas as equipes podem marcar, mas ambas parecem vulneráveis. O United não deve ir para lá com medo”, finalizou.