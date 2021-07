Brasileirão: eliminados na Copa América viram reforços na 10ª rodada e clubes comemoram

O Flamengo foi o clube mais prejudicado, o clube carioca perdeu cinco jogadores para a disputa dessa Copa América

Com a Copa América chegando em sua final muitos clubes brasileiros comemoram a volta de seus jogadores para o Campeonato Brasileiro. Flamengo, Palmeiras, Internacional, Atlético-MG, Grêmio e São Paulo, foram alguns dos clubes prejudicados com a realização do torneio no Brasil. Era desejo de alguns times e treinadores que o campeonato fosse paralisado para realização da copa, algo que não foi atendido pela CBF.

O Flamengo foi o clube mais prejudicado, o clube carioca perdeu cinco jogadores. Com as eliminações do Paraguai, Chile e do Uruguai nas quartas de final, o Flamengo já deve contar com os retornos de Giorgian De Arrascaeta, Mauricio Isla e Piris da Mota. Como o Brasil ainda deve disputar a final contra a Argentina, no sábado (10), Gabigol e Éverton Ribeiro devem ficar de fora de mais duas rodadas do Brasileirão.

O mais curioso é que os times brasileiros mais prejudicados pela Copa América, se enfretam nesta 10ª rodada. O Atlético-MG recebe o Flamengo; o Internacional recebe o São Paulo, no Beira-Rio; e o Grêmio visita o Palmeiras no Allianz Parque.

O adversário do Flamengo, o Galo, já conta com o retorno de Junior Alonso zagueiro paraguaio. Alonso chegou até marcar um dos gols do empate em 3 a 3 contra o Peru, pelas quartas de final, mas o Paraguai acabou sendo eliminado nos pênaltis. Com isso o Palmeiras também conta com o retorno de Gustavo Gómez, que foi expulso naquela partida, além dele, Matias Viña também está de volta para a partida contra o Grêmio.

Além desse jogadores, o Internacional conta com o retorno do jovem atacando chileno, Carlos Palacios, e o Grêmio, o meio-campista César Pinares, ambos pouco utilizados na seleção. O São Paulo de Hernán Crespo, conta com a volta de Arboleda, justamente para a partida contra o Inter.